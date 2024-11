Congo : Distinction de l’écrivain chercheur Michel Innocent Peya par l’ordre Lafayette Monde puis réception à l’Assemblée nationale et au Quai d’Orsay

Auteur de nombreux best-sellers dont le combat pour la planète relève avec force détails, l’action éclairée du Président congolais Denis Sassou N’Guesso dans la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation des écosystèmes, l’écrivain chercheur Michel Innocent Peya, bénéficie de la reconnaissance de l’Ordre Lafayette Monde qui l’a reçu en son sein, adoubé et élevé comme Commandeur, fin octobre à Paris. Une élévation qui consacre la noblesse du service entrepris par l’auteur à travers ses œuvres, « pour le bien-être de tous et la liberté partout », ainsi que le proclame l’Ordre de Lafayette. Le passage de Michel Innocent Peya dans la capitale française, en cette occasion, s’est également enrichi d’une réception à l’Assemblée nationale et au Quai d’Orsay.

Samedi 26 octobre, Cercle national des Armées, 8 Place Saint, dans le 8ème arrondissement de Paris. Le Salon Jeanne D’Arc accueille du beau monde. Des personnalités africaines et occidentales qui ont toutes un dénominateur commun, celui de servir.

Ces personnalités ont retenu l’attention de l’Ordre Lafayette monde pour leurs actions multiformes au profit du bien-être collectif.

Les calicots à l’effigie de Lafayette sont là pour rappeler à tous qu’« il faut vivre pour servir, pour le bien être de tous et la liberté partout ».

L’Ordre Lafayette Monde a pour devise, ‘’Vivre pour servir’’, ‘’Live to serve’’.

Et la cérémonie consiste en la réception l’adoubement et la décoration d’une quinzaine de membres ou d’impétrants, reçus par le collège des membres, parmi lesquels, l’écrivain chercheur congolais, le docteur Michel Innocent Peya.

Son œuvre littéraire et son action dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation des écosystèmes à travers laquelle il vulgarise la vision écologique du Président Denis Sassou N’Guesso n’a pas laissé indifférent le collège des membres de l’Ordre Lafayette Monde qui l’a reçu, décoré et élevé au rang de Commandeur.

Dans l’avis de distinction adressé à Michel Innocent Peya par l’Ordre Lafayette Monde, signé de Pascal Vanneaux ressort clairement que sa distinction est le signe de son dévouement aux côtés du Président de la république du Congo, Denis Sassou N’Guesso pour la défense de la cause environnementale et écologique.

Le Collège de l’Ordre Lafayette Monde a du reste affirmé que « le Président Denis Sassou N’Guesso incarne le courage et l’exemple d’un leader visionnaire qui œuvre avec détermination à promouvoir la défense de l’environnement, pour proposer une société plus juste et attentive au changement climatiques ».

Après avoir réceptionné les symboles de sa distinction dans l’Ordre Lafayette Monde aux côtés des autres récipiendaires, Michel Innocent Peya a dans son mot de circonstance, rappelé à l’assistance les motivations de son engagement pour la cause environnementale. Un engagement qu’il tire de l’action écologique du Président congolais Denis Sassou N’Guesso, qui a « très tôt, sensibilisé les congolais à la cause environnementale ».

Michel Innocent Peya a décliné la vision écologique du Président Denis Sassou N’Guesso qui marque l’essentiel de son combat pour la nature, car la planète va mal.

C’est grâce à Denis Sassou N’Guesso dont il relaie le message, qu’il se déploie par ses écrits à travers le monde, pour une prise de conscience sur les danger qu’encourt l’humanité à travers la menace de son écosystème.

L’occasion était toute indiquée pour Michel Innocent Peya, de mettre à la disposition des personnalités présentes, ses nouvelles publications à savoir ‘’Justice climatique – Engagements et ballets diplomatiques de Denis Sassou N’Guesso pour l’équité des peuples du monde’’ et ‘’ Santé climatique, urgence humanitaire – Denis Sassou N’Guesso au front du rendez-vous mondial de l’OMS’’.

L’Ordre Lafayette Monde s’est dit prêt à contribuer à la vulgarisation de l’Idéal écologique du chef de l’État congolais.

En marge de la cérémonie de son élévation au rang de Commandeur de l’Ordre de Lafayette Monde, le docteur Michel Innocent Peya a eu de nombreux entretiens avec diverses personnalités, notamment à l’Assemblée nationale et au Quai d’Orsay. Des entretiens axés sur la promotion et la vulgarisation du combat écologique et environnemental du Président Denis Sassou N’Guesso.

Aussi, au Palais Bourbon, le docteur Michel Innocent Peya a-t-il rencontré Bruno Fuchs, nouveau président de la commission Affaires étrangères de l’Assemblée nationale.

Les discutions ont notamment porté sur la décennie mondiale sur l’afforestation et le reboisement initiée par le Président Denis Sassou N’Guesso, une initiative qui doit être portée par tous, car l’avenir de la planète en dépend.

À Bruno Fuchs, Michel Innocent Peya a remis des exemplaires des ses deux nouveaux ouvrages, ‘’Justice climatique – Engagements et ballets diplomatiques de Denis Sassou N’Guesso pour l’équité des peuples du monde’’ et ‘’ Santé climatique, urgence humanitaire – Denis Sassou N’Guesso au front du rendez-vous mondial de l’OMS’’, pour les membres de sa commission.

Bruno Fuchs a appelé à écouter davantage le Président Denis Sassou N’Guesso qui porte une initiative hautement salutaire pour la planète, notamment en mutualisant les efforts et en donnant des moyens aux pays qui fournissent le plus d’efforts, notamment ceux des bassins du Congo.

Au ministère des Affaires étrangère et de l’Europe, l’écrivain chercheur Michel Innocent Peya a été reçu par l’ambassadrice adjointe pour l’environnement, Emmanuelle Matras-Swynghedauw.

Ici également, il s’est agit de l’action du Congo au sein du bassin forestier éponyme. Une action qui s’articule autour de la vision écologique du Président Denis Sassou N’Guesso. À cette occasion, Emmanuelle Matras-Swynghedauw a réaffirmé à Michel Innocent Peya l’engagement de la France à accompagner le Congo dans cette noble mission.

Michel Innocent Peya a fait un don d’ouvrages à cette institution, lequel a été bien reçu par l’ambassadrice adjointe pour l’environnement.

Michel Innocent Peya a également été reçu par d’autres personnalités et acteurs du climat, parmi lesquelles l’ancien ministre François l’oncle.

Dire que le séjour parisien de l’écrivain chercheur Michel Innocent Peya, réaffirme une fois de plus le rôle éminemment particulier qu’il a toujours joué pour la promotion et la vulgarisation de la vision écologique du Président Denis Sassou N’Guesso. Il se définit ainsi comme un véritable porte-étendard de cette vision qui trace son sillon et renvoie à la réalité des temps présents, à un moment où les effets des changements climatiques se ressentent à travers des effets de plus en plus dévastateurs.

Une action pour la planète, au service des autres et des générations futures, qui n’a pas échappé à l’Ordre de Lafayette Monde. Qui donc avait dit : « Ce qui élève l’homme, ce n’est pas tant ce qu’il est, mais ce qu’il fait pour les autres ».

En cela, Michel Innocent Peya illustre bien la devise de l’Ordre Lafayette Monde dont il a été fait Commandeur. ‘’Vivre pour servir’’, ‘’Live to serve’’. Servir, donne de façon intrinsèque du sens à la vie de Michel Innocent Peya.

Bertrand BOUKAKA Les Échos du Congo Brazzaville

