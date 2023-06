Florence et Jean-Pierre témoignent leur amour du Gospel

Dans le gospel congolais, les stars féminines ne sont pas en reste. Les compositions sont de belle facture.

Elle s’appelle Sœur Florence, chantre de l’éternel. Chanter est une tradition familiale puisque, l’oncle maternel, José Missamou, comptera parmi les meilleurs interprètes de la musique latino-cubaine au Congo. Mais l’harmonie est un don de Dieu.

« J’ai commencé de chanter pour Dieu depuis l’âge de 10 ans. Je suis née dans une famille chrétienne et croyante. Je partais à l’église avec ma mère tous les dimanches et quand j’écoutais les chorales chanter j’étais émerveillée et cela m’a donné l’envie de chanter pour Dieu » module la diva qui réside à Bruxelles.

Chanter une fois c’est prier deux fois. (Lettre de Paul aux Romains)

et ajoute St-Augustin « Qui bien chante, deux fois prie »

En fait, Soeur Florence explore sans peine les nuances des quatre voix. De sorte qu’elle a « le don de guérison » confessent ceux sur qui son timbre vocal a eu un impact thérapeutique.

Il existe d’autres diapasons que le religieux, et des dilemmes se sont intercalés.

« C’est vrai, j’ai été souvent sollicitée pour chanter la musique profane mais c’était hors de question » articule la compositrice belgo-congolaise.

Le Crédo spirituel (l’appel de Dieu) a été plus fort que celui du monde, notamment dans un contexte congolais tumultueux où tout le monde n’espère le salut que du ciel et non des politiques.

Premier essai

En 2010 Soeur Florence fait son premier album intitulé « Qui me délivrera ? ». Puis, silence total. Pour un essai ça faillit être un coup de maître. « je suis restée dans l’ombre. Dans mes prières, j’avais demandé au Seigneur de me donner un mari avec qui je pouvais faire ce ministère » dit la mère de Médi.

Le vœu sera exaucé.

« Quelques années plus tard, j’ai rencontré mon mari avec qui je chante. »

Et quel duo ! une alternance de tierces et de toniques d’une concordance à couper le souffle. (cf. Un jour à la fois (2021). sur YouTube)

L’album (cf. clip infra) est le fruit de cette collaboration. Le titre « En Jésus tout va bien » a été co-écrit avec Jean-Pierre, son conjoint. L’album contient 12 titres basés sur la parole de Dieu. L’orchestration a bénéficié des conseils et de la technique de Frédy Kébano, excellent arrangeur congolais désormais basé à Bruxelles en Belgique.

Quelle sont la substance et l’essence de l’album ?

« Nous exhortons les personnes de s’attacher à Jésus quelles que soient les situations. »

En effet, en Crist, tout va bien ainsi que le témoignent ceux qui étaient chargés d’un lourd fardeau et l’ont déposé au pied de la Croix. Leur vie a changé.

Les perspectives

Nous avons un grand projet : annoncer Jésus jusqu’au extrémités de la terre.

« En Jésus tout va bien » est sur notre chaîne YouTube Florence J-P gospel. Surtout n’hésitez pas de vous abonner Que Dieu vous bénisse.

Jean Pierre et Florence (Propos recueillis par la rédaction)