Guy Mafimba Motoki se brûle les ailes

Le scandale financier, mis à jour et dénoncé par Fred Jonas Makita, qui secoue l’hôpital de Dolisie dans la région du Niari n’a pas trouvé grâce aux yeux de certaines âmes bien pensantes. Cette dénonciation a fait une victime collatérale, Guy Mafimba Motoki, le défenseur du patron du Front 400, André Okombi Salissa et ancien conseiller de Joachim Yhombi Opango.

Bas les masques

Les populations du Congo-Brazzaville croyaient en la sincérité du combat politique de ce lanceur d’alerte. Leur déception a été grande et leur surprise vertigineuse. Guy Mafimba Motoki s’exprime beaucoup sur les réseaux sociaux. Peut-être trop. Il dit plusieurs choses mais pas assez. En voulant s’approcher du soleil, Icart s’est brûlé les ailes. Sa dernière sortie médiatique a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Elle s’est retournée contre Guy Mafimba Motoki comme un boumerang. Les masques sont tombés. Les populations du Congo-Brazzaville découvrent-elles là son vrai visage ? « Vieux Mafimba motakalisé ». Guy Mafimba Motoki s’est répandu dans les médias du web, fleur au fusil, en soutien au directeur général de l’hôpital de Dolisie, Maurice Mebanga et en dénigrements, ad mauseam de Fred Jonas Makita, le fraîchement nommé délégué au contrôle budgétaire de l’hôpital de Dolisie (débarqué depuis).

Le coup de pied dans la fourmilière de l’hôpital de Dolisie asséné par Fred Jonas Makita a suscité l’ire de Guy Mafimba Motoki. « Quand le sage désigne la lune, l’idiot regarde le doigt ». Les prises de parole de Fred Jonas Makita mettant à l’index les pratiques du directeur général de l’hôpital de Dolisie, Maurice Mebanga, ont fortement irrité Guy Mafimba Motoki dans son nouveau job de défenseur des voleurs des deniers publics.

Dans l’affaire de détournements des fonds de l’hôpital de Dolisie, qui est le sage, qui est l’idiot ? Guy Mafimba Motoki a choisi son camp, celui du directeur général de l’hôpital de Dolisie, Maurice Mebanga, impliqué dans un vaste réseau de détournements de fonds, donc celui des fossoyeurs du Congo-Brazzaville. Pour qui roule Gguy Mafimba Motoki ? Quelle mouche a donc piqué Guy Mafimba Motoki pour voler au secours de Maurice Mebanga à la grande stupéfaction des populations du Congo-Brazzaville ? Guy Mafimba Motoki a-t-il agi contre espèces sonnantes et trébuchantes ? Guy Mafimba Motoki a-t-il été victime d’une manipulation de la part d’une des officines engagées dans la guerre de succession au Congo-Brazzaville ? Les populations du Congo-Brazzaville paupérisées n’attendaient pas Guy Mafimba Motoki dans le rôle de défenseur des voleurs. Les experts du FMI en mission à Brazzaville ne cessent d’insister sur la poursuite de la lutte contre la corruption et la fraude. En connaissance de cause. Le Congo-Brazzaville est classé au bas de l’échelle depuis plus d’une décennie en ce qui concerne le marqueur de perception de la corruption de Transparency International.

Merci Fred

Six personnes présumées coupables de détournement de fonds à

l’hôpital général de Dolisie ont été déférées au parquet de Brazzaville où une enquête est ouverte. Les six personnes déférées, bénéficiant d’une présomption d’innocence, ne sont autres que le directeur général, le directeur économique et financier, l’ancien gestionnaire de crédits, tous de l’hôpital général de Dolisie. A eux s’ajoutent le conseiller technique et le conseiller à la documentation du ministre de la Santé et de la Population, l’administrateur des services financiers de l’hôpital de Loandjili, à Pointe-Noire (Les dépêches de Brazzaville adiac.com, 23 juillet 2024). Ludovic Ngatsé, Gilbert Mokoki et Pierre Mabiala se partageaient les 80 millions de francs CFA mensuels de l’hôpital de Dolisie écrit Sacer info dans son édition du 24 juillet 2024.

N’eussent été les coups de menton de Fres Jons Makita, le magistrat colonel André Oko Ngakala aurait-il envoyé à la maison d’arrêt toute la direction de l’hôpital de Dolisie ? Les malversations financières dans les hôpitaux généraux sont légion. Il suffit de se baisser et de ramasser. Gisèle Gabrielle Ambiéro (CHU de Brazzaville) et Fred Jonas Makita (Hôpital de Dolisie), même combat et même sort.

Benjamin BILOMBOT BITADYS