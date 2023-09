Guy Marius Okana n’ira pas rejoindre Christian Roger Okemba

Feue Mamy Claudia, prémonitoire, chantait « Okana, Okana ngai kala ». Le sort s’était ligué contre le camarade maire-adjoint. Hier soir, 25 septembre 2023, Okana l’a échappé belle. Il était à un doigt d’aller goûter la taule. Ouf ! Le Dieu des délinquants veille.

La célèbre chanson « Comment ne pas te louer » n’a pas retenti au cours de la matinale de Ziana TV du 26 septembre 2023. Landry Brice Decaux a pris l’habitude de pousser cette chansonnette en guise de victoire. Pour cause. Le tombeur de l’ancien maire de Brazzaville a échappé à la prison à la suite de sa présentation devant le procureur de Brazzaville le 25 septembre 2023 pour le faits d’actes pédophiles.

Aussitôt arrêté, aussitôt relâché. Jean-François Ndeguet nuitamment libéré de la Prison de la Santé sous Jacques Chirac, n’eut pas autant d’aubaine.

Pédophilie

L’homme, avec beaucoup de zèle, qui avait eu la tête de Christian Roger Okemba, le premier adjoint au maire de Brazzaville, Guy Marius Okana, est pris dans la tourmente dans une affaire de mœurs pour les uns et dans une broutille pour les camarades membres du Parti Congolais du Travail (PCT). Au PCT, ils les aiment pubères. Ils ont une métaphore de cuisinier pour désigner les jeunes vierges de 12 ans. Ils les appellent les « saignantes. » Tantes, cousines, nièces, belles-mères, toutes passent à la casseroles « Que celui qui n’a jamais péché au PCT lève le petit doigt », fulminent les camarades membres.

Coutumiers de ce genre de pratiques, les camarades membres du PCT s’arrachent les cheveux de colère et s’interrogent : « comment peut-on traîner dans la boue un éminent membre du Comité Central (CC) du PCT » pour de tels faits mineurs à leurs yeux. Les exemples sont légion. A commencer par le premier d’entre eux. Le cabri broute l’herbe là où il est attaché. Guy Marius Okana a été déféré, bras ballants, le 25 septembre 2023, devant le procureur de la République, André Oko Ngakala pour des faits de pratique pédophile contre une mineure de 17 ans, la fille de sa femme Leslie Loubayi Malanda. Pourquoi le procureur André Oko Ngakala n’élargit-il pas les chefs d’accusation contre Guy Marius Okona au viol, à l’inceste, à l’abus d’autorité ?

Relaxe

Au terme de sa garde à vue, Guy Marius Okana a été placé sous contrôle judiciaire et remis en liberté.

Selon un avocat au barreau de Pointe-Noire, la qualité de Conseiller Municipal de M. Guy Marius Okana lui fait bénéficier de privilège de juridiction ce, dans le strict respect de l’article 42 de la loi n°7-2003 du 6 février 2003 portant organisation et fonctionnement des collectivités locales (Les échos du Congo brazza.com, 25 septembre 2023). Guy Marius Okana, qui a le bras long, échappe ainsi à la case prison et passe entre les mailles de la Justice, frôlant l’incarcération à la maison d’arrêt où croupissent Jean-Marie Michel Mokoko, André Okombi Salissa et Christian Roger Okemba.

Il incombe désormais à Raymond Zéphirin Mboulou, Ministre de l’Intérieur, à André Oko Ngakala, procureur de la République du parquet de Brazzaville et à Dieudonné Bantsimba, maire de Brazzaville, de procéder à la demande de la levée du privilège de juridiction dont bénéficie Guy Marius Okana en sa qualité de vice maire de Brazzaville.

Benjamin BILOMBOT BITADYS