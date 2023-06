Intellectuels indignés par les propos du Président Denis Sassou Nguesso lors de sa visite en Côte d’Ivoire

Les intellectuels congolais expriment leur profonde indignation face aux déclarations du Président Denis Sassou Nguesso lors de sa récente visite officielle en Côte d’Ivoire.

Lors de la conférence de presse conjointe avec son homologue ivoirien, Alassane Dramane Ouattara, le chef de l’État congolais a tenu des propos qui ont provoqué un sentiment de déshonneur parmi la population congolaise.

Ces déclarations ont été perçues comme une trahison envers notre pays et ont suscité une grande consternation parmi les intellectuels congolais.

En effet, les paroles du Président ont été considérées comme allant à l’encontre des valeurs et de la fierté nationale.

En tant qu’intellectuels, nous sommes profondément attachés à notre pays et nous avons travaillé sans relâche pour contribuer à son développement et à son progrès. Nous sommes conscients des défis auxquels le Congo est confronté et nous nous efforçons d’apporter des solutions innovantes et durables.

Des déclarations déconcertantes

C’est pourquoi les déclarations du Président Sassou Nguesso sont d’autant plus déconcertantes. Elles semblent trahir notre histoire, nos réalisations et la richesse de notre pays.

En tant que représentants de la pensée critique et de l’expertise congolaise, nous sommes profondément préoccupés par cette situation.

Nous sommes convaincus que notre pays possède les ressources, les compétences et le potentiel nécessaires pour prospérer.

Nous sommes fiers de nos réalisations dans les domaines de la politique, de l’administration, de l’éducation et de l’agriculture, qui témoignent de notre expertise et de notre engagement envers le Congo.

En tant qu’intellectuels congolais, nous voulons que notre voix soit entendue et que nos préoccupations soient prises en compte.

Nous refusons de rester silencieux face à des propos qui portent atteinte à la réputation et à l’honneur de notre nation.

Nous appelons le Président Denis Sassou Nguesso à prendre conscience de l’impact de ses paroles et à rectifier ses déclarations afin de rétablir la confiance et le respect envers notre pays et notre peuple. En tant qu’intellectuels engagés, nous continuerons à œuvrer pour le développement du Congo et à défendre ses intérêts avec fierté et détermination.

Nous exhortons également nos concitoyens à rester vigilants et à exprimer leur voix dans un esprit de respect mutuel et de dialogue constructif. Ensemble, nous pouvons construire un Congo fort, prospère et respecté.

Les intellectuels congolais, attachés à l’honneur et au développement de notre pays.

Quatorze accords de coopération entre les deux pays

La visite de trois jours du Président Sassou Nguesso en Côte d’Ivoire a été marquée par la signature de quatorze accords de coopération entre les deux pays.

Bien que cela soit une démarche normale, c’est le discours du Président congolais qui a suscité l’indignation, non seulement en trahissant lui-même, mais également en trahissant tout son pays et son peuple, en particulier les intellectuels congolais.

Denis Sassou Nguesso semble complexé par les réalisations accomplies par son homologue ivoirien en seulement une décennie, alors que la Côte d’Ivoire était confrontée à des difficultés financières il y a quelques années.

Il est important de rappeler que la Côte d’Ivoire avait même emprunté près de 100 milliards de francs CFA au Congo.

De plus, le sol congolais regorge de ressources naturelles bien plus abondantes que celles de la Côte d’Ivoire.

Plus préoccupant encore, Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis près de quatre décennies.

Ce qui blesse profondément, c’est que le Président demande l’expertise ivoirienne dans des domaines tels que le pétrole, où la Côte d’Ivoire n’a rien à apprendre des Congolais, et dans l’agriculture où le Congo était déjà très avancé peu après son indépendance.



Me Massengo Tiassé rapporte même dans l’un de ses posts que c’est le Président Fulbert Youlou qui avait prêté, à la manière des transferts dans le football anglais, un Congolais nommé Paul Kaya pour partager l’expérience congolaise avec son homologue ivoirien, Félix Houphouët-Boigny.

Face à ces déclarations troublantes, plusieurs questions se posent.

Denis Sassou Nguesso est un homme politique qui, sans aucun doute, construit ses discours sur les informations fournies par ses ministres et conseillers.

Cependant, comment peut-il ignorer l’histoire de son propre pays et trahir son peuple en le présentant comme paresseux ?

Pourquoi le développement de l’agriculture congolaise nécessite-t-il l’intervention d’étrangers, qu’il s’agisse de Sud-Africains, de Rwandais, et maintenant d’Ivoiriens ? Qu’ont fait ou font les Ivoiriens que les Congolais ne pourraient pas faire ?

Il est crucial de mettre en place une planification et une hiérarchisation des projets en fonction des besoins des Congolais, tout en formant et en utilisant les cadres nationaux.

Les intellectuels congolais attendent des réponses claires de la part du Président Sassou Nguesso, afin de dissiper leurs inquiétudes et de restaurer la confiance dans son leadership.

L’avenir du Congo et le bien-être de son peuple en dépendent.

En réponse aux récents événements concernant les déclarations du Président Denis Sassou Nguesso lors de sa visite en Côte d’Ivoire, nous, en tant qu’intellectuels congolais, souhaitons exprimer notre désaccord et notre engagement envers notre pays bien-aimé.

Nous refusons de boire la coupe de la honte

Nous refusons de boire la coupe de la honte jusqu’à la lie et nous tenons à souligner que nos compétences et notre expertise sont une fierté pour le Congo.

Ainsi, nous avons le plaisir de joindre à ce message trois photos représentant nos expertises dans les domaines de l’organisation politique et administrative, de l’éducation et de l’agriculture congolaise.



Ces photos témoignent de notre savoir-faire et de notre dévouement envers notre pays.

Elles illustrent notre engagement à servir le Congo, qui nous a tant donné et que nous aimons profondément.

En tant qu’intellectuels congolais, nous sommes conscients de l’importance de notre rôle dans le développement de notre nation.

Nous croyons en la valeur de l’éducation, de l’expertise locale et de la planification stratégique pour atteindre nos objectifs de croissance et de prospérité.

Nous sommes convaincus que le Congo possède les ressources et le potentiel nécessaires pour se développer et s’épanouir.

Notre engagement envers notre pays ne se limite pas à de simples mots.

Nous travaillons sans relâche pour apporter des solutions concrètes et durables aux défis auxquels le Congo est confronté.

Nos réalisations dans les domaines de l’organisation politique et administrative, de l’éducation et de l’agriculture en sont la preuve tangible.

Nous tenons à souligner que notre intention n’est en aucun cas de manquer de respect envers le Président ou de mettre en danger la sécurité de l’État.

Notre démarche est simplement une reconnaissance envers notre cher Congo, qui mérite d’être soutenu et servi par ses enfants qui ont acquis des connaissances et des compétences précieuses.

En partageant ces photos, nous souhaitons inspirer nos concitoyens et encourager un débat constructif sur les moyens d’améliorer notre pays.

Nous sommes prêts à contribuer davantage à l’essor du Congo et à collaborer avec toutes les parties prenantes pour atteindre nos objectifs communs.

En conclusion, nous réaffirmons notre amour pour le Congo et notre engagement envers son développement.



Nous croyons en la capacité du peuple congolais à surmonter les défis et à construire un avenir meilleur.

Ensemble, nous pouvons faire la différence et faire du Congo un exemple de progrès et de réussite.

Serge Armand Zanzala