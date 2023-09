La France en Afrique : Une Lutte Contre le Terrorisme ou un Complot Satirique ?

Depuis des décennies, la France justifie sa présence en Afrique, en particulier dans le Sahel, au nom de la lutte contre le terrorisme.

Cependant, malgré les appels des pays de cette sous-région à son départ, l’obstination de la France à rester crée des tensions graves.

Les terroristes continuent de semer la terreur et la mort, malgré les efforts des armées déterminées à les neutraliser et à détruire leurs sanctuaires.

L’image de la France en Afrique a toujours été teintée d’ambiguïté.

On nous dit que les troupes françaises sont là pour maintenir la stabilité, pour combattre les groupes terroristes qui menacent la région.

Cependant, la demande répétée des pays africains de voir la France partir suscite des questions légitimes.

Pourquoi la France insiste-t-elle pour rester alors que ses alliés africains souhaitent son départ ?

Pourtant, récemment, un événement surprenant est venu éclairer d’une lumière inattendue la question de la présence française en Afrique.

Sur le plateau de la chaîne de télévision française LCI, un ancien agent des services secrets français, Vincent Crouzet (c’est son nom), a avoué être un terroriste.

Oui, vous avez bien lu, un terroriste se présentant comme un ancien agent des services secrets français a eu l’occasion de s’exprimer à la télévision française.

Imaginez la scène : un individu se faisant passer pour un terroriste explique tranquillement sa demande à la France d’organiser la déstabilisation de l’Afrique.

Et que font les journalistes présents sur le plateau ?

Ils ne semblent pas choqués, ils ne se disent pas indignés.

Au contraire, ils lui ont tendu le micro, lui offrant une tribune pour ses déclarations scandaleuses.

Et que dire de la justice française ?

Aucun dossier n’a été ouvert sur cette déclaration.

Apparemment, il est tout à fait acceptable de demander publiquement la déstabilisation d’un continent sans craindre la moindre conséquence légale en France.

Pire encore, les Africains de la diaspora en France, notamment les juristes, n’ont pas réagi.

Où est la protestation, où est l’enquête, où est la recherche de la vérité ?

L’Union Africaine, pour sa part, n’a pas encore réagi à cet incident surprenant.

Il semblerait que la France bénéficie d’une immunité spéciale qui lui permet de rester silencieuse face à de telles allégations.

En fin de compte, cet événement révèle une image troublante de la France en Afrique.

Les justifications pour sa présence militaire constante dans la région semblent de plus en plus minces.

La question qui se pose est de savoir si la France est réellement engagée dans la lutte contre le terrorisme ou si elle poursuit d’autres objectifs moins avouables.

Quoi qu’il en soit, une chose est claire : la France doit faire face à des questions sérieuses concernant sa présence en Afrique et les accusations de complicité avec des individus aux intentions terroristes.

Il est temps de faire la lumière sur cette affaire et de répondre aux inquiétudes légitimes des pays africains qui demandent que la France quitte leur sol.

Serge Armand Zanzala, journaliste, écrivain et citoyen africain

(Crouzet sur le théâtre des opérations)