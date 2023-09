Au seuil de cet ouvrage, nous nous aventurons dans les méandres d’un Gabon qui, aujourd’hui plus que jamais, se trouve à un carrefour de son histoire.

Dans ces pages, nous explorerons le Gabon post-coup d’État, où les frontières entre espoir, continuité politique et aspirations panafricanistes se croisent et s’entremêlent.

Le contexte post-coup d’État au Gabon a secoué la nation tout entière.

Les militaires ont annulé les résultats des élections et mis fin au régime d’Ali Bongo et à une ère politique qui avait débuté sous le règne de son père, Omar Bongo.

La transition de pouvoir au profit du général Brice Oligui Nguema a généré des réactions contrastées, non seulement au sein de la population gabonaise, mais aussi dans la communauté internationale.

Dans ces pages, nous explorerons les différentes facettes de cette période de changement et d’incertitude.

Nous plongerons dans l’héritage de la domination coloniale, où la France a maintenu une influence marquante sur le Gabon tout au long des décennies.

Nous examinerons la continuité politique qui a prévalu dans le pays et les critiques qui l’ont accompagnée en ce qui concerne son impact sur la démocratie et le développement économique.

Le coup d’État a ravivé l’espoir au Gabon, notamment chez ceux qui aspirent à un avenir marqué par la justice sociale, la diversification économique et la réduction des inégalités.

La jeunesse gabonaise, dynamique et engagée, occupe un rôle central dans ce mouvement d’espoir, en exprimant sa détermination à bâtir un Gabon plus inclusif et démocratique.

Nous jetterons également un regard attentif sur la question de la continuité dynastique et les implications symboliques qui en découlent.

Le général Brice Oligui Nguema, d’ascendance Fang par son père et Obamba par sa mère, se trouve au cœur de cette discussion, apportant une nuance importante à la notion de continuité politique.

Enfin, nous aborderons les aspirations panafricanistes qui se profilent en toile de fond de cette période de transition.

Certains acteurs, au Gabon et sur le continent africain, plaident en faveur d’une rupture totale avec l’ancien ordre, remettant en question la relation avec l’ancienne puissance coloniale.

Ils appellent à une plus grande souveraineté politique et économique pour le Gabon.

L’avenir du Gabon dépendra de la manière dont ces différentes forces interagiront et se combineront.

Les équilibres entre espoir, continuité politique et aspirations panafricanistes seront au cœur des défis et des opportunités qui attendent le Gabon dans les années à venir.

Le monde observera avec attention l’évolution de cette nation en pleine mutation.

Ce livre se veut une exploration objective et éclairée de ces thèmes cruciaux.

Il vise à contribuer à une meilleure compréhension de la situation actuelle au Gabon et à susciter la réflexion sur les voies possibles pour l’avenir.

Nous vous invitons à plonger dans cette analyse et à vous joindre à la conversation sur le Gabon d’aujourd’hui, un pays qui écrit une nouvelle page de son histoire avec détermination et audace.

Bonne lecture.

Serge Armand Zanzala

Directeur de publication de La Société Littéraire