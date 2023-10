Le Père Jean-Bruno Mahoungou (Congo-Brazzaville) a été établi administrateur de la Paroisse St-Etienne de-la-Bévéra dans la commune de Sospel (Alpes-Maritimes 06). L’établissement du nouveau Curé s’est fait en présence du Vicaire Général P. Cyril Geley, délégué de l’Evêque de Nice, Monseigneur Jean-Philippe Nault, empêché.

Né en 1973 au Congo-Brazzaville, le nouveau curé a reçu d’autant plus les encouragements et les bénédictions de ses confrères hiérarchiques qu’en ces temps de matérialisme triomphants les vocations se font de plus en plus rares dans la prêtrise.

Eucharistie

La messe a été chantée, en partie, par la chorale Congolaise de Nice, notamment l’Offertoire en kituba et l’envoie (un chant de Marie en kongo - Ma Ndumba)

« Ô Seigneur qu’il est bon ce vin » dit le Cantique.

En cette messe de consécration, le public a bu avec délectation la Bonne Nouvelle. L’ homélie dite par le Vicaire Général a porté sur la parabole des « Vignerons infidèles ». Cet célèbre enseignement de Jésus est retranscrit dans les Évangiles de Matthieu (Mt 21, 33-46), Marc (Mc 12, 1-12) et Luc (Lc 20, 9-19), et dans l’Evangile apocryphe de Thomas (Thomas 65). Le Fils, même le Fils du vigneron est lapié et tué par les ouvriers. Il est évident que Jésus fait allusion à son propre destin qui, après la fin tragique de la Croix se transforme (comme l’eau en vin) à la résurrection ou la victoire sur le tombeau.

L’autre niveau du message incite l’Homme à porter du fruit c’est-à-dire à être fidèle et obéissant aux commandements christiques. Elle menace du châtiment divin quiconque rejettera Jésus.

Puis, prosaïque, levant son regard à la gauche du Tabernacle, en direction du Père Jean-Bruno Mahoungou, assis dans en position de méditation et de piété profonde, le Vicaire Général a tenu à rappeler au Congolais qu’un Prêtre n’est pas propriétaire du vignoble. La Vigne , a dit l’émissaire de l’Evêque, c’est le symbole d’Israël, c’est-à-dire de l’Eglise dans son ensemble.

Le Vicaire Général Cyril Geley s’est appuyé sur un constat évident, à savoir que le prêtre est un pêcheur car en dépit de ses vœux de fidélité envers la Bonne Nouvelle, c’est un homme, donc passible d’entrer dans la tentation. C’est vrai que sans même se référer à Julien Sorel, (Le Rouge et le Noir) de nos jours il existe des prêtres qui ne croient pas en Dieu.

Lacets

La parole est jonchée de lacets (comme d’ailleurs la route départementale qui mène dans le moyen-pays mentonnais, à Sospel). La prudence est de mise et, en raison des accidents de la vie, le seul vin qu’on doit boire sans modération c’est la parole biblique.

Le représentant de l’Evêque de Nice a invité le nouveau Curé de Sospel de « grandir dans la Présence du Seigneur. »

L’homélie a été bue par un auditoire particulièrement nombreux ce samedi 7 octobre en l’Eglise baroque dont le Patron est St-Michel, classé « monument historique en 1951 »

Cana

Jésus a beaucoup parlé de vin nouveau qui se bonifie avec le temps. Aux Noces de Cana après avoir changé l’eau en vin, les invités boivent et s’étonnent que le meilleur soit servi à la fin alors que d’ordinaire c’est l’inverse. Jésus dit aussi qu’il ne faut pas mettre le vin nouveau dans de vieilles outres de peur qu’elles ne se brisent. Fasse le Ciel que l’arrivée du nouveau revivifie la Foi dans cet arrière-pays où, on se souvient encore de ce Berger au bon coeur condamné par L’Etat pour avoir donné le gîte et le couvert à des clandestins venu des Alpes voisines.

Père Jean-Bruno Mahoungou né au Congo-Brazzaville n’est pas un étranger dans ce département frontalier de l’Italie qui a parfois défrayé la chronique en tant que lieu de passage obligé de migrants transitant par Vintimille.

Avant d’être affecté à Sospel, le Curé africain a exercé à Vence et à Nice à la paroisse St-Barthélemy où il a laissé de très bonnes impressions.

De son Congo natal à Sospel, le vin a eu le temps de se bonifier. Mgr Bienvenu Manamika Bafouakouaou peut être fier de sa semence car le cep donne du bon vin. Père Jean-Bruno a servi du vin nouveau comme en témoigne la présence à Sospel de Chrétiens (venus en nombre de Nice et de Vence) qui ont déjà goûté et apprécié sa façon de partager l’Evangile. « Oui il est bon ce vin » a quasiment témoigné Aurelia de Nice (mère de charmants jumeaux) à qui a incombé la première Lecture ce samedi.

A participé également à la cérémonie d’intronisation, disions-nous, Père Olivier, du Burkina Faso, Curé de la paroisse St-Paul et St-Pierre dans la commune de l’Escarène (06).

Etaient logiquement présentes à la consécration, les notabilités de Sospel parmi lesquelles Jean Mario Lorenzi, maire de la ville et son épouse.

Congolais des Alpes-Maritimes

Une bonne forte communauté congolaise de Nice s’est déportée là haut à Sospel pour soutenir « l’enfant du pays » devenu Sospellois.

Ont donné de la voix dans la Cathédrale baroque de St-Michel : Bienvenu et Lucette Watoukoula, Annick Patricia Kounkou, Fernande Nkodia, Hortense Tansion, G. Bimbou. Bien qu’amputée de plusieurs de ses membres pour des raisons familiales, la chorale a bien prestée comme en ont témoigné les applaudissements nourris du public après le chant d’Offertoire. D’ordinaire les bravos se gratifient après le chant de sortie.

Romuald Tchivongo, Thierry Mantsounga, Carole, Claude et Edith Nkodia, Magloire Nganga Zéphirin, Lina ont honoré également de leur présence le culte de Sospel. Certains parmi ces compatriotes étaient montés à Sospel la veille. Ils ont passé la nuit au presbytère puis sont rentrés le lendemain, dimanche.

Une collation (assez arrosée, ô ce vin ! ) a été offerte au presbytère aux invités de Père JeanBruno Mahoungou. Son bouillon de mouton (hum les tripes et les boyaux) a remis dans notre mémoire le proverbe mbochi « ahoura a mbosi ba dia mia mia » (La graisse de la chèvre se mange chaude)

Appendice

L’architecture de cette vieille Eglise évoque le style rococo. Au fil du temps et de séismes l’église a subi plusieurs reconstructions dont la dernière en 1641. Pour l’histoire, l’Eglise de Sospel devient Cathédrale en 1378. Elle sera reconstruite en 1641. En taille, c’est la plus grande Eglise des Alpes-Maritimes. Père Jean-Bruno Mahoungou s’inscrit dans une vieille plantation de vigne où on l’attend le challenge d’apporter du vin nouveau dans de vieilles outres sans les casser.

Simon Mavoula

