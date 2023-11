Le Roi Kongo et les mystères de la palme

Passionné du MUNTUISME ou KIMUNTU, le kongologue, Maître RUDY MBEMBA-DYA-BO-BENAZO-MBANZULU publie pour une nième fois, un bel et richissime ouvrage, aux éditions ICES et ce, sous la direction d’Alain KOUNZILAT & Thierry LOREL. Un ouvrage, à la fois, sociologique, philosophique, spirituel et, à certains égards, mystico-social.

Un livre fort enrichissant et intéressant, sur la société royale Koongo voire post-royale qui a été préfacé par le professeur Henri Louis CANAL.

En effet, dans cet ouvrage, dont le contenu est original, mettant habilement,

l’accent, sur la symbolique de la Palme, dans l’univers Koongo, le professeur Henri Louis CANAL, dans sa préface, décrit, à juste titre « une filiation à la palme depuis les origines » , c’est-à-dire « in illo temporel » comme le dirait en latin le Philosophe Roumain Mircée ELIADE.

Selon le professeur CANAL, le latin, surtout chanté, nous rapproche de l’insondable. Origine, notamment platonicienne, de toutes les origines, l’origine où l’origine s’efface ou se dilue en tant qu’origine pour générer... Une Filiation originaire qui suppose une Généalogie Sacrée, une incrustation vécue, une réincarnation à rebours, une non-formalité qui éclaire sans avoir à le dire, une Présence forte qui Fonde à perpétuité ; une Vie véritable, LA VIE !

Ainsi, l’intérieur de la société Koongo est reflété par ses atours extérieurs quotidiens. En permanence des reflets parfois apparemment absents. Les personnages pivots et apparentés sont désignés après ce qu’ils portent. Leurs vêtements manifestent au jour public « la fonction du porteur » . Le roi et ses sujets ont des tenues fabriquées à base de fibres de la palme.... On tisse des habits plus ou moins fins, colorés de rouge et de jaune, de sang souffrant et de lumière phosphore, de Vertu et de dignité, d’absence présente et de ferveur attisée...

Dans cette société Koongo, partout, on retrouve les dons du palmier. Tout est, naturellement, animé par cette âme naturelle qui ne cesse pas d’agir depuis les origines ( qui maintient la Vie éternelle ici-bas ). On en trouve dans les clôtures et les toitures des maisons, dans les pièges à gibier et les nasses des pêcheurs, dans le Trésor public comme dans l’habillement, dans la cosmétique, la thérapeutique, l’alimentation et, enfin, dans le système des symboles qui lient les hommes entre eux et les hommes à leurs dieux.

C’est dire que, comme l’écrit si bien l’auteur lui-même, le kongologue incontesté, Maître Rudy MBEMBA-DYA-BO-BENAZO-MBANZULU, la Palme, est bien plus qu’un arbre pour l’homme Koongo. Elle est, une plante-déesse qui accompagne le Mu-koongo presque dans tous les instants importants de sa vie. Elle est non seulement présente dans son environnement le plus immédiat, mais également en tant que matériau indispensable dans l’élaboration et la construction de ses édifices voire dans le cadre de la beauté et de l’entretien de son corps et ce, par l’usage de l’huile de palme et qui, par ailleurs, en matière culinaire apporte divers plaisirs dans la cuisine des viandes, des poissons et dans la préparation de la « mwamb » qui fait encore partie des plus belles recettes Koongo ou congolaises voire des populations bantoues.

Le contenu de cet ouvrage incite à une introspection extériorisée et, à coup sûr, se présente comme un outil indispensable pour des lectrices et lecteurs soucieux de redécouvrir les valeurs africaines des temps originels sur lesquelles, les sociétés africaines des temps actuels puiseront leur vitalité pour des lendemains travail meilleurs, de progrès radieux et de paix durable.

Eliezere BAHADILA, alias Ndona Elior

Licenciée en psychologie, samedi 1er juillet 2023

Tronc commun dans la philosophie bantoue