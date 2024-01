Les Défis de l’Année de la Jeunesse au Congo : La Nécessité de Cartographies Préalables

En cette année 2024, déclarée « Année de la Jeunesse » en République du Congo par le Président Denis Sassou, nous sommes témoins d’un appel vibrant à l’engagement et à la participation active des jeunes dans la construction de l’avenir de notre nation.

Cependant, plutôt que de se limiter à des prédictions pessimistes, les intellectuels ont le devoir de canaliser leurs compétences et leurs connaissances pour examiner de manière critique les potentialités et les défis inhérents à cette initiative.

Nous croyons fermement que l’analyse constructive est l’essence même de l’intellect, et c’est pourquoi nous avons décidé de plonger dans les profondeurs de ce mot d’ordre, explorant toutes ses dimensions pour en extraire des enseignements utiles.

Dans cet article, nous mettons en lumière la nécessité cruciale d’établir des cartographies détaillées, élaborées par tous les ministères, afin de servir de fondement solide dans la réalisation de cet ambitieux projet.

Un ministère, une cartographie

Les cartographies élaborées par chaque ministère joueront un rôle essentiel en tant que documents de base, offrant une vision claire et détaillée des ressources, des opportunités et des obstacles spécifiques qui peuvent influencer le succès de l’Année de la Jeunesse.

Dans la perspective de l’Année de la Jeunesse en République du Congo, la réalisation de cartographies détaillées par chaque ministère revêt une importance cruciale.

Ces cartographies, une fois élaborées individuellement, seront harmonisées pour constituer un document central consacré au mot d’ordre présidentiel.

C’est cette cartographie globale qui jouera le rôle essentiel de catalogue, agissant comme une boussole pour orienter les décideurs, les investisseurs, ainsi que les acteurs clés vers des actions ciblées et efficaces.

Confectionner un catalogue

En concentrant toutes les informations pertinentes dans ce seul document, nous créons une ressource inestimable qui offrira une vision complète de l’écosystème nécessaire à la réussite de l’Année de la Jeunesse.

En son sein, figureront des descriptions détaillées du capital humain, mettant en lumière les compétences, les talents et les ressources disponibles.

De plus, les secteurs propices à l’investissement seront clairement identifiés, permettant aux investisseurs potentiels d’orienter leurs efforts vers des domaines spécifiques en accord avec les objectifs du mot d’ordre.

Ce document centralisé deviendra une référence incontournable pour toute personne souhaitant contribuer au succès de l’initiative présidentielle.

Il servira de guide stratégique, éliminant l’incertitude en fournissant des données factuelles et des analyses approfondies.

Les décideurs auront ainsi à leur disposition une feuille de route claire, favorisant des décisions éclairées et des actions pertinentes.

En unissant nos efforts dans la création et l’utilisation de cette cartographie consacrée à l’Année de la Jeunesse, nous renforçons notre engagement envers un avenir prospère et dynamique pour la jeunesse congolaise.

C’est à travers une planification réfléchie, basée sur une connaissance approfondie de notre potentiel, que nous pourrons exploiter au mieux cette année déterminante pour le développement de notre nation.

En engageant cette analyse critique, nous cherchons à contribuer activement à la réussite de l’Année de la Jeunesse.

Nous appelons les intellectuels, les experts et tous les citoyens engagés à se joindre à cette entreprise, car c’est dans la compréhension approfondie des enjeux que réside la clé du succès.

Ensemble, faisons de cette année un jalon significatif dans l’histoire de notre pays, en exploitant pleinement le potentiel de la jeunesse pour bâtir un avenir prospère et durable pour la République du Congo.

Interrogations

L’annonce par le Président Denis Sassou Nguesso de l’année 2024 comme étant l’« Année de la Jeunesse » au Congo suscite des interrogations quant à la préparation et à la planification adéquates de cette initiative.

Alors que cette proclamation semble être un appel à l’action immédiate, des questions légitimes se posent quant à sa mise en œuvre, notamment en l’absence d’une préparation préalable.

Cet article se penchera sur les défis potentiels de cette initiative et soulèvera la question cruciale de la nécessité de cartographies élaborées avant d’annoncer de tels projets ambitieux.

Le Mot d’Ordre Présidentiel

L’annonce de l’année 2024 comme étant l’« Année de la Jeunesse » par le Président Denis Sassou Nguesso a pris de court de nombreux observateurs, étant donné qu’un tel objectif ne figurait pas dans son programme initial ni dans sa campagne électorale.

Cette nouveauté soulève des interrogations sur la préparation en amont d’une telle proclamation et la stratégie pour la concrétiser.

Le Défi de la Précipitation

La principale préoccupation réside dans le fait que le Président a peut-être mis la charrue avant les bœufs en lançant un tel appel sans une préparation adéquate.

L’élaboration d’une banque de données ou d’une cartographie détaillée sur ce projet aurait pu constituer une première étape essentielle avant d’annoncer une initiative d’une telle envergure.

L’Importance des Cartographies

Chaque ministère doit contribuer à la réalisation de cette ambitieuse entreprise en élaborant et publiant une cartographie spécifique sur le projet.

Les informations nécessaires à la mise en œuvre de cette initiative proviendront des données contenues dans ces cartographies ministérielles.

Malheureusement, jusqu’à présent, aucun ministère n’a publié de cartographie informant sur les détails cruciaux liés à ce vaste programme consacré à la jeunesse du Congo.

L’Appel Ignoré

En novembre dernier, un livre intitulé "Cartographies pour le Développement du Congo : Une Avancée significative dans : la Gouvernance, la Création d’Emplois, l’Investissement, l’Elaboration des ... Gestion des Ministères..." a été publié, présenté comme un outil indispensable.

Malgré les efforts de sensibilisation, il semble que cette ressource n’ait pas encore attiré l’attention des autorités congolaises, ce qui complique davantage la planification de cette initiative majeure.

Conclusion

La réalisation d’un projet d’une telle envergure nécessite une planification minutieuse et des données précises, des éléments que les cartographies peuvent fournir.

Il est impératif que chaque ministère contribue en élaborant ces cartographies afin de garantir le succès de l’« Année de la Jeunesse » déclarée par le Président Denis Sassou Nguesso.

Il est temps de reconnaître l’importance cruciale de ces outils dans la gestion de projets nationaux et d’assurer une préparation adéquate pour atteindre les objectifs ambitieux fixés pour la jeunesse du Congo.

Serge Armand Zanzala,

Auteur du livre et Directeur de Publication de La Société Littéraire