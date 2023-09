Les intellectuels Congolais

Je m’adresse aux intellectuels congolais. Où sont-ils passés pour laisser

Sassou vendre le Congo aux Rwandais ? Cette question revient régulièrement.

Certains nous apprennent que le discours sur la fin des intellectuels est aussi vieux que la fonction elle-même. Mais elle se pose aujourd’hui avec acuité renouvelée. Où sont les gourous, les penseurs engagés à la manière de Jean Malonga, le précurseur, Tchikaya U Tamsi, poète et dramaturge, une des plus belles plumes congolaises, Guy Menga, dramaturge, Sylvain Bemba, Sony Labu Tansi, Marie Léonine Tsibinda, chez les juristes, Bouabou, Lazare Matsokota, Ganzari, Alexis Gabou, Grégoire Mavounia, chez les sociogues Côme Manckasa, Bikindou Milandou et bien d’autres, la liste n’est pas exhaustive ; les grands clercs, découvreurs de grilles à la mode structuraliste.

Où sont les discours capables d’englober les Congolais, à détrôner le clan mafieux Sassou ? Nos « penseurs » devenus raisonnables ne se frottent plus au réel, au questionnement et au désenchantement. Les grandes œuvres se bâtissent-elles ainsi ? Nous vivons quelle génération ? Faudrait-il aller recueillir les doutes et les convictions chez les penseurs issus des années 60 ?

Nous traversons une période « d’échecs » et de recherche où les idées continuent de jouer un rôle déterminant. Ne soyons pas pleurnichards ni ceux qui ne peuvent s’exprimer que par le rire de la vérité. Prenant l’initiative de saisir les tribunaux à l’encontre du clan mafieux Sassou. Je lui rappelle que le courant panafricanisme, authentique est en marche jusqu’à Oyo. Par ailleurs, lorsqu’on est en face d’un mafieux comme Sassou, il faudra non pas saisir les tribunaux mais aussi l’utilisation de « coups de force » ! Voilà ce que j’avais à lui dire pour l’instant !

Alors ère du vide ou du trop plein ? Je relance le débat !

Philippe Youlou avocat au Barreau de Nice !