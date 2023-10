Lettre ouverte à Monsieur le Ministre congolais de l’Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation

Objet : Demande d’Officialisation du Partenariat de Fait avec La Société Littéraire

Monsieur le Ministre,

Je me permets de vous adresser cette lettre ouverte pour vous informer de la situation actuelle qui prévaut entre La Société Littéraire, établie à Londres, au Royaume-Uni, et L’Inspection Générale de l’Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation de la République du Congo.

Depuis sa création, La Société Littéraire s’est engagée dans la promotion de la littérature et de l’éducation à tous les niveaux.

Récemment, elle a élargi son champ d’action en lançant un projet visant à contribuer à la création d’une Nouvelle École au Congo.

Dans cette optique, La Société Littéraire a publié plusieurs ouvrages couvrant des domaines aussi variés que la politique de l’Enseignement, les méthodologies pour enseigner certaines matières scolaires ainsi que les livres-cahiers pour contribuer grandement à l’amélioration des performances scolaires et la compréhension des matières.

Tous ces ouvrages ont été spécialement conçus pour s’inscrire dans le nouveau Curriculum scolaire de la République du Congo.

La Société Littéraire a expédié un premier lot de ces ouvrages au Premier Ministre Anatole Collinet Makosso par le biais de DHL.

Malheureusement, ce colis semble avoir été égaré entre les locaux de la douane et ceux de DHL à l’aéroport Maya-Maya à Brazzaville.

Cependant, grâce à l’assistance d’un consultant de votre cabinet, un deuxième colis a été expédié par DHL, et nous avons reçu une confirmation de sa réception, comme en témoigne une photo jointe à un message qui nous avait été envoyé.

Le consultant a recommandé que ces ouvrages passent par deux étapes cruciales : l’appréciation des enseignants, suivie de l’examen par les commissions lors des travaux du Conseil National de l’Enseignement.

Nous avons été ravis d’apprendre que nos 37 livres soumis dans le cadre du partenariat que nous voulons avoir entre nos deux institutions, ont réussi avec succès ces deux étapes, comme en témoignent les messages que nous ont transmis vos collaborateurs (le consultant et l’Inspecteur Général), par le biais de WhatsApp que, nous avouons, n’est pas une voie officielle de correspondance administrative.

Après ces différentes étapes, La Société Littéraire attendait avec impatience de recevoir une correspondance officialisant le partenariat de fait qui existe déjà entre notre organisation et le ministère de l’Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation.

Nos ouvrages ont été inscrits dans le Nouveau Curriculum scolaire, selon les messages de vos collaborateurs.

La raison de cette lettre ouverte réside dans le fait que l’Inspecteur Général de l’Enseignement Préscolaire, Primaire, Secondaire et de l’Alphabétisation semble estimer que le dépôt de nos livres n’est pas encore officiel, malgré leur inscription au nouveau Curriculum par le Conseil National de l’Enseignement.

Par conséquent, nous sollicitons respectueusement l’officialisation de ce partenariat pour qu’il ne reste plus un simple partenariat de fait, mais un partenariat formel qui mettra en valeur notre contribution à l’éducation en République du Congo.

Monsieur le Ministre,

Permettez-nous de compléter notre lettre ouverte en exprimant le souhait de La Société Littéraire d’ajouter certaines étapes supplémentaires au processus déjà en cours.

Nous estimons que ces étapes renforceraient davantage notre partenariat et contribueraient à assurer une collaboration fructueuse.

Tout d’abord, nous souhaiterions solliciter la légalisation de la réception et avoir les avis techniques qui ont été faits sur nos ouvrages par le biais d’un courrier officiel émanant de votre ministère.

Cette formalité, en plus d’officialiser la réception de nos livres, confirmerait l’engagement du ministère envers notre initiative.

Cette démarche renforcerait la confiance mutuelle et établirait un précédent pour d’autres partenariats futurs.

De plus, nous aimerions proposer la rédaction d’un protocole d’accord qui clarifiera les modalités et les responsabilités liées à l’utilisation de nos ouvrages dans le nouveau Curriculum scolaire.

Un tel document permettrait de définir les attentes, les droits et les obligations de chaque partie, assurant ainsi une mise en œuvre harmonieuse de nos livres dans le système éducatif congolais. Il offrirait également une base solide pour résoudre d’éventuels différends de manière équitable.

Enfin, nous espérons conclure notre partenariat en beauté en signant officiellement un accord de collaboration. Cette signature symboliserait l’engagement mutuel à travailler main dans la main pour améliorer l’éducation en République du Congo.

Notre partenariat, déjà bien avancé, serait ainsi scellé de manière formelle, et nous serions fiers de faire partie intégrante des efforts du ministère pour une éducation de qualité.

Nous croyons fermement que ces étapes additionnelles renforceraient notre partenariat existant et contribueraient à la réussite de notre projet éducatif commun.

Nous sommes ouverts à toute discussion et nous tenons à collaborer étroitement avec votre ministère pour la mise en place de ces éléments.

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre demande et nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration fructueuse pour le bien de l’éducation en République du Congo.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées.

Serge Armand Zanzala,

Directeur de Publication de La Société Littéraire

[email protected]