« Soliste surdoué de l’époque » écrit Sylvain Bemba - journaliste, écrivain, musicologue, artiste - in 50 ans de musique du Congo-Zaïre Editions Présence Africaine.

Par ses compétences exceptionnelles, ses performances guitaristiques, et son jeu progressiste, Nicolas Kasanda, docteur Nico, s’impose naturellement comme l’aiguillon incontestable des guitaristes de la musique congolaise, voire africaine.

Nico le surdoué, Enfant prodige

C’est un préadolescent de 14 ans qui joue « Parafifi » et « African-Jazz », deux œuvres de Joseph Kabasellé en novembre 1953. En comparaison, à cette même période, le groupe Watam d’Ébengo De Wayon, Louis Bikunda, Pierre Ganga Mongalu, François Luambo Franco, avec le renfort de Bana Loningisa (musiciens de studio sous contrat) enregistre les premières chansons de Luambo Franco « Bana Loningisa » et « Lilima chérie wa ngai ».

Kallé la tête, Nico les jambes

En effet, le concept « orchestre » sera assimilé aux éditions Loningisa grâce à l’arrivée massive au sein de cette écurie des musiciens de Brazzaville, Essous, Nino Malapet, Marie-Isidore Diaboua, Saturnin Pandi, Liberlin de Soriba Diop, La Motta, Daniel Loubélo De La Lune, pour voir enfin apparaître l’embryon d’un deuxième orchestre, l’OK-JAZZ, trois ans après la création de African-Jazz. La musique congolaise de variétés moderne c’était Joseph Kabasellé, concepteur, et Nicolas Kasanda, soliste et grand arrangeur, pour la mise en forme : la tête et les jambes. -

Un sacerdoce au service de la guitare. Nicolas Kasanda, un clerc

Titulaire du diplôme de professeur d’enseignement technique, docteur Nico est professeur de mécanique-auto à l’École Professionnelle (EPOM) de Ndjili à Léopoldville, et cumulativement Chef de service électricité-auto du garage DIFCO (rebaptisé AZDA après la zaïrianisation), concessionnaire des automobiles Volkswagen.

Il se démet de toutes ses fonctions en 1963 pour se consacrer désormais à plein temps à la charge de chef d’orchestre à lui confiée par ses collègues de l’African-Fiesta nouvellement créé, suite à leur départ collectif de l’African-Jazz de Joseph Kabasellé.

Trois ans plus tard, faisant suite à l’éclatement de l’African-Fiesta, il créé l’orchestre African-Fiesta Sukisa. Surdoué, passionné de guitare, Nicolas Kasanda alias Docteur Nico présente également la faculté exceptionnelle d’être l’unique artiste de la musique congolaise doté d’oreille absolue.

Audifax BEMBA

Le 23 septembre 2023