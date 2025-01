Que présagent les candidatures de Joseph Kignoumbi Kia Mbougou et Frédéric Bintsamou alias Ntumi à l’élection présidentielle de 2026 ?

L’annonce de candidatures potentielles de Joseph Kignoumbi Kia Mbougou et Frédéric Bintsamou, alias Ntumi, à l’élection présidentielle de 2026 a émergé sur les réseaux sociaux.

À ce stade, il est difficile de distinguer entre information, rumeur ou simple fake news.

Cependant, une analyse de l’histoire politique du Congo permet de tirer des enseignements sur les implications possibles de ces annonces.

Une opposition sous contrôle ?

Si la candidature de Joseph Kignoumbi Kia Mbougou se confirme, elle s’inscrirait dans une dynamique déjà bien connue au Congo.

En effet, cette éventuelle participation rappelle ces figures de l’opposition qui prennent part aux élections présidentielles sans réellement incarner un espoir d’alternance politique pour les Congolais.

Ce phénomène, perçu par une partie de l’opinion publique comme une stratégie de légitimation du processus électoral au bénéfice du pouvoir en place, laisse souvent peu de place à un véritable changement.

Pour les Congolais aspirant à une alternance politique, une telle candidature risque donc d’être perçue comme une répétition du passé.

Cela soulève également des questions sur la capacité de l’opposition à présenter une alternative forte, unie et crédible face au Parti Congolais du Travail (PCT), machine politique de Denis Sassou Nguesso.

Ntumi : Une candidature à haut risque

Quant à Frédéric Bintsamou alias Ntumi, son éventuelle candidature suscite des interrogations encore plus profondes.

Leader spirituel et politique controversé, Ntumi a longtemps été une figure centrale des tensions dans la région du Pool.

Si cette annonce se concrétise, elle pourrait exposer une fois de plus cette région à des risques de violences et d’instabilité.

En effet, le PCT, fort de ses stratégies éprouvées, pourrait réagir avec sa méthode habituelle : proclamer la victoire de Denis Sassou Nguesso et réprimer toute contestation.

Ce scénario a déjà été observé dans d’autres pays africains, notamment au Mozambique, où des contestations post-électorales ont été écrasées dans le sang.

Dans ce contexte, la candidature de Ntumi pourrait être exploitée comme un prétexte pour renforcer l’appareil sécuritaire dans le Pool avec l’introduction des mercenaires tchadiens, centrafricains et rwandais, augmentant ainsi les souffrances des populations locales.

Ces dernières, déjà fragilisées par des décennies de conflits et de marginalisation, risquent d’être prises au piège d’une dynamique politique qui dépasse leurs aspirations réelles.

Une élection déjà verrouillée ?

Ces hypothétiques candidatures mettent en lumière un problème structurel du paysage politique congolais : le manque d’équité et de transparence dans les processus électoraux.

Depuis des décennies, les scrutins au Congo sont marqués par des irrégularités, des accusations de fraude et une absence de concurrence réelle face au PCT.

Dans un tel contexte, l’élection présidentielle de 2026 semble déjà verrouillée en faveur de Denis Sassou Nguesso, ou de son éventuel dauphin.

Les candidatures de figures comme Kignoumbi Kia Mbougou et Ntumi, loin de représenter une alternative crédible, risquent d’être perçues comme des éléments secondaires d’un scénario déjà écrit.

Entre stratégie politique et réalité populaire

Les annonces de candidatures de Joseph Kignoumbi Kia Mbougou et Ntumi, qu’elles soient confirmées ou non, reflètent les dynamiques complexes et souvent frustrantes du système politique congolais.

Elles soulignent le besoin urgent d’un renouveau politique, incarné par des leaders capables de rassembler et de proposer une vision crédible pour l’avenir du pays.

Pour les Congolais, l’enjeu de 2026 dépasse de loin les candidatures individuelles.

Il s’agit avant tout de construire une démocratie véritable, où les élections reflètent réellement la volonté populaire et où chaque région du Congo, y compris le Pool, peut espérer un avenir de paix et de prospérité.

Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain