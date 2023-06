Le sommet dit des trois (3) bassins se tiendra sous peu au Congo Brazzaville, sous l’égide des Nations-Unies, une initiative du Président Denis Sassou Nguesso. Celui-ci se profile à un moment où le monde suffoque et s’inquiète des effets climatiques qui ne connaissent guère des frontières, car l’impact des changements climatiques à cours sur la planète qui en subit les contrecoups. Un paysage qui renvoie à des chapitres entiers des ouvrages de Michel Innocent Peya, Ambassadeur des Droits et Devoirs de l’humanité pour l’Environnement, qui, s’appuyant sur la vision écologique du Président Denis Sassou N’Guesso, ne cesse d’alerter à travers ses conférences et ses livres combien évocateurs. C’est en guise de reconnaissance pour son engagement pour la planète que l’écrivain chercheur a, sur invitation des autorités françaises, été reçu tour à tour au Ministère de la Transition écologique, au Sénat et à l’Assemblée nationale. Des rencontres qui ont montré la disponibilité des acteurs politiques français, à mutualiser les moyens, pour la sauvegarde de la planète et la préservation des écosystèmes.

De véritables opérations de plaidoyer climatique, se déclinent à travers les actions menées à Paris par l’écrivain-chercheur congolais le Docteur Michel Innocent Peya, présent dans la capitale française sur invitation du Ministère de la Transition écologique.

La déforestation est un véritable danger pour l’environnement, à nous d’agir à notre échelle, selon Michel Innoncent Peya pour protéger nos précieuses forêts. Aujourd’hui, l’information est beaucoup plus dense grâce aux médias, aux réseaux sociaux, nous sommes moins dans la révélation des scandales que dans des formes d’actions multiples et complémentaires : faire du plaidoyer, interpeller les responsables politiques du monde entier. La transition écologique réussira si elle est socialement juste ; on ne peut pas parler d’environnement sans parler du social, affirme le messager du Congo dans le cadre de l’action pour la protection de l’environnement.

A Paris, le message du Docteur Michel Innocent Peya pour le climat aux institutions françaises tient en deux phrases : « N’abandonnons pas 200 millions d’hectares qui permettent à la terre de respirer. Nous courons droit vers un génocide climatique planétaire si, un jour, le Bassin du Congo devait se dégrader ou arriver à disparaître. »

Il faut rester mobilisés dans le temps, tenir, agir dans la durée, sans espérer l’emporter à la première… ni peut-être à la 10e mobilisation. Le combat écologique est un combat de longue haleine.

La sensibilisation est une forme d’action, plus l’information est relayée, selon Michel Innocent Peya, plus elle aura de chance d’arriver aux oreilles des gouvernements de chaque pays qui pourront ainsi agir en conséquence.

L’écrivain engagé pour la cause du climat, a été tour à tour reçu au Ministère de la Transition écologique, au palais du Luxembourg siège du Sénat français et au palais Bourbon, où siège l’assemblée nationale.

Déjà, lundi 5 juin, c’est par le Ministère de la Transition écologique que Michel Innocent Peya commence ses séances de travail.

Boulevard Saint Germain, Hôtel de Roquelaure, au cabinet de Bérangère Couillard, secrétaire d’État à l’écologie, le docteur Michel Innocent Peya est d’abord reçu par la directrice de cabinet adjointe et les conseillers thématiques, puis s’en suit un tête-à-tête avec la ministre.

En véritable VRP de l’écologie congolaise, l’écrivain a dégagé le sens de son combat et relevé l’expérience congolaise en matière de sauvegarde de l’environnement et notamment la protection du Bassin du Congo, cher au leader écolo-visionnaire, Denis Sassou N’Guesso.

Voilà qui dessine une réelle convergence de vue avec la politique française en matière d’écologie et notamment la protection de la faune et de la flore.

Bérangère Couillard qui a salué les efforts et engagements du Congo en la matière, a relevé que la France est disposée à une mutualisation des moyens pour la sauvegarde de la planète et entend accompagner le Congo, dans ce noble combat.

Palais du Luxembourg, mardi 6 juin. L’homme qui déroule le tapis rouge, et de la plus belle manière, à Michel Innocent Peya en ce somptueux cadre où vécut Marie de Medicis, et qui le lui fait visiter, n’est autre que Stéphane Demilly, sénateur de la Somme. Président du groupe d’amitié France – Congo il est également membre de la commission de l’aménagement du territoire et du développement rural.

Avec Stéphane Demilly qui a découvert Michel Innocent Peya à travers ses écrits, les entretiens ont porté sur la nécessité de lutter pour la sauvegarde de la planète, à travers ses massifs forestiers, notamment le Bassin du Congo et l’engagement de l’écrivain à traduire par ses écrits, la vision écologique du Président Denis Sassou N’Guesso.

Traduisant la reconnaissance d’un combat juste à tous égards, Stéphane Demilly a marqué son intérêt pour le sommet des trois bassins qu’il juge comme étant un espoir pour la planète.

Après le Palais du Luxembourg, cap sur le palais Bourbon, où le messager du Congo dans le cadre de l’action pour la protection de l’environnement a tour a tour eu des entretiens avec les députés Jean Marc Zulesi et Bruno Fuch.

Ici également, les entretiens portent sur le sommet des 3 bassins sur fond du combat écologique de Denis Sassou N’Guesso, traduit par l’imposante bibliographie de l’écrivain Michel Innocent Peya qui a en toile de fond la sauvegarde de la planète, la préservation du climat et la mise en synergie des moyens de lutter contre le réchauffement climatique.

Après une visite guidée des lieux pour son hôte, Bruno Fuch a dit sa satisfaction et marqué son soutien et sa disponibilité à la cause.

Il est constant que le sommet des trois bassins qui se tiendra à Brazzaville marque un tournant dans l’histoire de l’humanité, celle de sa survie.

Un rendez-vous comme cette capitale du Congo, arrosée par ce majestueux fleuve éponyme, sait en honorer des légendaires, à l’instar de celui de Brazzaville, « Capitale de la France libre », d’où le général De Gaulle sonna le tocsin pour la libération de la France.

Désormais, selon Michel Innocent Peya, il s’agit d’y sonner le tocsin pour la cause de la planète.

Sources : Bertrand BOUKAKA /Les Échos du Congo-Brazzavillehttps://lesechos-congobrazza.com