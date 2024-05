Pendant la compétition de la Coupe Africaine des Nations (CAN), une blague innocente lancée par l’artiste congolais Herman Amisi a capté l’attention des Congolais et de nombreux Africains.

« Surveillez le Fleuve », disait-il.

Cette phrase, rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux, a apporté une dose de légèreté et de divertissement à une période intense de compétition sportive.

Cependant, ce qui semblait n’être qu’une boutade a pris une dimension prophétique à la lumière des événements qui ont suivi.

L’Art comme Miroir de la Société

Herman Amisi, connu pour sa créativité et son talent, n’imaginait probablement pas que sa blague aurait une résonance aussi profonde.

"Surveillez le Fleuve" a non seulement distrait les esprits, mais a aussi inspiré une explosion de talents dans le domaine de la peinture.

De nombreux artistes ont repris ce thème, le réinterprétant de diverses manières, et nous émerveillant par leur ingéniosité.

Cette phrase simple est devenue une muse, propulsant l’art à un niveau d’impact social rarement atteint.

La Réalité Dépasse la Fiction

Les événements qui ont suivi la CAN ont cependant donné une tournure inquiétante à cette histoire. Un coup d’État manqué contre le président Félix Tshisekedi de la République Démocratique du Congo (RDC) a révélé des aspects troublants.

Selon plusieurs médias locaux, certains des assaillants auraient séjourné en République du Congo, de l’autre côté du fleuve Congo. Ah, si nous avions continué à surveiller le fleuve même après la CAN...

Cette situation a forcé une relecture de la blague d’Amisi sous un jour nouveau : et si cette plaisanterie était en fait un avertissement prophétique ?

Une Prophétie Déroutante

"Surveillez le Fleuve," avait dit Amisi.

A posteriori, cette phrase semble bien plus qu’une simple plaisanterie.

Elle paraît anticiper la nécessité d’une vigilance accrue sur le fleuve Congo, une zone stratégique et vulnérable.

La traversée des assaillants via le fleuve souligne une faille de sécurité qui aurait pu être comblée si l’avertissement implicite avait été pris au sérieux.

Une Nécessité de Discernement

Ce que l’histoire de Herman Amisi nous enseigne, c’est l’importance de la concentration, du discernement et de la capacité à lire entre les lignes.

Les Congolais des deux rives ont manqué de saisir l’importance potentielle de cette blague.

L’art, souvent miroir de la société, a ici joué un rôle d’avertisseur.

La légèreté avec laquelle "Surveillez le Fleuve" a été accueillie démontre notre tendance à sous-estimer les messages dissimulés dans l’art et la culture populaire.

Conclusion

L’histoire de "Surveillez le Fleuve" est une leçon sur la manière dont nous percevons et interprétons les signaux dans notre environnement.

Elle montre que l’art peut, parfois, détenir des vérités profondes et prophétiques.

Les Congolais, et plus largement tous les Africains, doivent apprendre à décoder ces messages avec attention et sérieux.

En fin de compte, Herman Amisi nous a rappelé, peut-être sans le vouloir, que parfois les vérités les plus profondes se cachent derrière les mots les plus simples.

"Surveillez le Fleuve" n’était pas seulement une blague, mais un appel à la vigilance et à la préparation face aux défis de notre temps.

Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain

