Théodorine Kolélas et Euloge Landry Kolélas en prise à la fourberie de Sassou

Passé à l’Orient éternel, Guy Brice Parfait Kolélas doit rire sous cape. Et, c’est Bernard Bakana Kolelas qui doit se retourner dans sa tombe. Son parti, le MCDDI , « le ntangou », n’est plus que l’ombre de lui-même. Le MCDDI de Théodorine Kolélas et d’Euloge Landry Kolélas a perdu son lustre d’antan.

« Qu’avez-vous fait de mon parti pour qu’il soit laminé à ce point ? », doit se morfondre le « Nkoumbi de total ».

POUR MOI C’EST SASSOU

L’alliance MCDDI/PCT tourne au fiasco pour Euloge Landry Kolélas et Théodorine Kolelas au regard de la débâcle des candidats MCDDI aux législatives de juillet 2022. Le MCDDI est KO debout. Théodorine Kolélas et Euloge Landry Kolélas, candidats du MCDDI aux législatives dans le Pool ont mordu la poussière. Tout le monde se souvient de Théodorine Kolélas, enthousiaste, mouillant le maillot, prête au sacrifice, au cours d’un meeting à Goma Tsé Tsé, invitant ses militants à voter Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de 2021 contre son frère Guy Brice Parfait Kolélas. Il n’y en avait que pour Sassou. Elle ne jurait que pour Denis Sassou Nguesso. « Béto tata Sassou koua tou vota ». Denis Sassou Nguesso et les enfants Kolelas qui avaient renié Guy Brice Parfait Kolélas, filaient le grand amour.

Entre Sassou Nguesso et Parfait Kolélas, Théodorine Kolelas avait fait son choix. Denis Sasou Nguesso le lui rend bien. Insatiable, le PCT totalise à lui seul cent-douze élus sur les cent-cinquante-et-un sièges de l’Assemblée nationale, ne laissant que des miettes aux autres formations politiques. Euloge Landry Kolelas et Théodorine Kolelas sont payés en monnaie de singe. « Merci ba pessa na mboua ». C’est la spécificité de Denis Sassou Nguesso. Théodorine Kolelas a été battue à plate couture à Goma Tsé Tsé par Hellot Mantson Mampouya de la DRD , qui fait son entrée à l’Assemblée avec un autre député estampillé DRD.

Le MCDDI sauve la face avec un député dans le Niari, à Moungoundou sud : Mabita Jean Claude Stéphane. Maigre consolation pour l’un des plus grands partis avec l’UPADS du Congo-Brazzaville au sortir de la Conférence nationale souveraine, des législatives et de la présidentielle de 1992. Euloge Landry Kolelas a échoué à conquérir le siège de Kinkala 2 qui échoit à son frère Kolelas Ntoumi de l’UDH. L’UDH Youki de Guy Brice Parfait Kolelas sort de cette farce électorale avec sept députés à égalité avec l’UPADS du Professeur Pascal Lissouba. C’est la revanche post-mortem.

CEINTURE DOREE VAUT MIEUX QUE BONNE RENOMMEE

Euloge Landry Kolelas et Théodorine Kolelas, les leaders du MCDDI, qui étaient passés avec armes et bagages dans le camp du PCT de Denis Sassou Nguesso, avec la promesse de ratisser large aux différents scrutins, sont sans voix. Ils ont perdu gorge. Sassou Nguesso et le PCT leur ont-ils cloués le bec avec des espèces sonnantes et trébuchantes ? Le parti du Nkoumbi de Total sort du holdup électoral de juillet 2022 laminé et pétrifié mais peut-être les poches pleines, compensation matrimoniale pour un mariage de la carpe et du lapin.

Vaut mieux apprivoiser un boa que de placer sa confiance dans le cœur de Denis Sassou Nguesso. Théodorine Kolelas, Euloge Kolelas et le MCDDI doivent en faire l’amère expérience politique.

Benjamin BILOMBOT BITADYS