Vient de paraître

« Hôpital Général : Service de désaliénation », roman de Serge Armand Zanzala

Bienvenue dans les couloirs de l’Hôpital Général, où les maux de l’âme trouvent leur remède et où les esprits blessés cherchent la guérison.

Dans ce roman captivant intitulé « Hôpital Général : Service de désaliénation », nous plongeons au cœur d’une institution médicale extraordinaire, dédiée à la libération des esprits et à la réconciliation avec soi-même.

Dans cet environnement particulier, les patients ne sont pas atteints de maladies physiques, mais d’un mal plus insidieux : l’aliénation culturelle. Un mal silencieux et pernicieux qui a maintenu les protagonistes de ce récit dans les chaînes de l’incompréhension, de la stagnation et du sous-développement.

Tout débute avec l’arrivée du Docteur Samuel Tito, un homme visionnaire et passionné par la désaliénation culturelle.

Animé par une détermination sans faille, le médecin a créé le Service de désaliénation au sein de l’Hôpital Général, une unité unique en son genre, où les Congolais sont invités à se confronter à leur propre reflet, à explorer leur passé complexe et à reconstruire un avenir plus prometteur.

Au travers des histoires captivantes des patients qui franchissent les portes de cette institution, nous découvrons des destins entremêlés, des luttes intérieures et des révélations profondes.

Des personnages aux vies diverses, tous unis par leur quête de désaliénation et de développement personnel.

Chacun porte en lui les cicatrices du passé, mais aussi la volonté de se libérer des schémas ancrés, des préjugés hérités, et d’écrire sa propre histoire.

Ce roman vous emmènera dans un voyage introspectif, à travers les corridors de l’Hôpital Général où les idées préconçues se confrontent aux vérités cachées.

Vous rencontrerez des médecins passionnés, des thérapeutes bienveillants et des patients courageux, tous animés par le désir de guérir les blessures de l’âme et de retrouver le chemin du développement.

L’Hôpital Général : Service de désaliénation est bien plus qu’un simple lieu de soins. C’est un reflet de notre société congolaise.

À travers ces pages, nous espérons susciter une réflexion profonde sur les causes de notre sous-développement, et surtout sur les moyens de nous libérer de nos entraves culturelles.

Que ce roman vous inspire, vous émeuve et vous incite à vous interroger sur votre propre parcours de désaliénation.

Que chacun puisse trouver dans ces mots une lueur d’espoir, une invitation à se regarder dans le miroir, et à entreprendre le voyage intérieur vers un Congo épanoui.

Dr. Samuel Tito et toute l’équipe de « l’Hôpital Général : Service de désaliénation » vous souhaitent un voyage littéraire inoubliable, rempli de réflexions, de découvertes et de libérations.

Bienvenue à l’Hôpital Général : Service de désaliénation où commence la guérison de l’âme et l’on retrouve le chemin du développement.

Achat

Pour commander votre exemplaire, il vous suffit de vous rendre sur Amazon et de sélectionner l’extension correspondant au pays dans lequel vous vous trouvez ou voulez faire votre commande.

Ensuite, il vous suffit de rechercher le nom de l’auteur ou le titre du livre pour passer votre commande.

Que vous soyez aux Etats-unis (Amazon.com), au Royaume-Uni (Amazon.co.uk), en Allemagne (Amazon.de), en France (Amazon.fr), en Espagne (Amazon.es), en Italie (Amazon.it), aux Pays-Bas (Amazon.nl), en Pologne (Amazon.pl), en Suède (Amazon.se), au Japon (Amazon.co.jp), au Canada (Amazon.ca) ou en Australie (Amazon.com.au), vous pouvez trouver notre livre dans la boutique Amazon correspondante.

Ne manquez pas cette occasion de vous procurer votre exemplaire dès maintenant ! Il vous suffit de quelques clics pour accéder à une plateforme de confiance et sécurisée qui vous permettra de commander le livre que vous souhaitez.

N’oubliez pas de spécifier l’extension du pays dans lequel vous vous trouvez et de rechercher le nom de l’auteur ou le titre du livre pour faciliter votre commande.

Nous vous remercions de votre intérêt et espérons que ce livre vous apportera entière satisfaction.

Bonne lecture !