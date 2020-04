« Lazare, notre ami, dort ; mais je vais le réveiller. » Jean 11, 11

Cyriaque Bassoka a été mis en terre ce vendredi 17avril 2020 au cimetière de Corbeil-Essonnes ville où il résidait.

Peu avant midi, la mise au tombeau s’est effectuée dans un cadre familial très strict. Une vingtaine de personnes en tout. En guise d’oraison funèbre des passages des Psaumes 102 et 103 ont été lus. Ensuite un chant a été entonné pour conclure la cérémonie. Dans le petit cercle familial : sa mère sur le visage de laquelle se lisait une grande amertume. Ce n’est pas toujours dans l’ordre des choses que les parents inhument leur progéniture.

Mais les desseins de la Providence étant impénétrables, méditons la vie de Job, serviteur de Dieu dépouillé de tout puis récompensé pour sa fidélité. Oui tout ce que Dieu fait est bon.

Comment ne pas méditer avec Marie et Marthe, les sœurs de Lazare, le miracle de Jésus sur la Résurrection. Notre frère, Cyriaque Bassoka, s’est endormi comme Lazare. Le Fils de Dieu en qui croyait Bassoka par sa passion de la musique et son amour des autres, dit en Jean 25 : « Je suis la résurrection et la vie. » ; profession de foi qui résonne avec puissance en ce mois d’Avril, symbole de la renaissance pascale.

G. Bimbou avec la collaboration d’Alain Kounzilat