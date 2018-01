RéF/ 2018/ 011 /H.C.C.F.E

Objet :

Concept de Management Stratégique & d’Intelligence

Economique relatif aux Négociations entre le Gouvernement

De la République du Congo et le Fonds Monétaire International

Excellence Monsieur le Premier Ministre

Chef du Gouvernement,

Je viens par la présente solliciter votre haute bienveillance pour une proposition relative à un Management Stratégique & une Intelligence Economique dans la mission salvatrice que vous a confié, son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO , Président de la République , Chef de l’Etat, Président du Conseil des Ministres, conformément aux négociations s’inscrivant dans le cadre de la signature d’un accord pour la résorption de l’ endettement du Congo avec le F.M.I(1). Cette dimension impose une réflexion stratégique en vue d’une restructuration globale du Congo.

Il s’agit d’une part,

De la mise en place d’un programme d’Ajustement Structurel aboutissant à la réforme globale de l’Etat.

D’autre part,

D’intégrer au processus, l’élite des congolais de l’étranger et le peuple congolais tout entier sous la forme d’une émulation participative.

I – La Signature d’un Accord avec le F.M.I établissant

Un Programme d’Ajustement Structurel & une

Réforme Globale de l’Etat

Point n’est besoin d’épiloguer sur l’endettement du Congo, notamment sur ses causes et ses conséquences !

Du marasme au développement économique, le Congo doit s’orienter vers l’ordre et l’harmonie !

Il convient de prêter à la vision cartésienne du grand philosophe français Edgar MORIN, spécialiste de la complexité, d’aborder la situation congolaise actuelle par le prisme des orientations stratégiques !

Excellence Monsieur le Premier Ministre

Chef du Gouvernement,

Votre Gouvernement a mission de sortir le Congo de l’adversité !

Un endettement estimé à 8 milliards d’euros est à la fois colossale pour une minuscule population d’environ 4 millions d’habitants, mais insignifiant à l’aune d’un Etat potentiellement riche qui est le Congo – Brazzaville aux multiples atouts !!!

Il faut partir d’une idée simple, tous les Etats du monde sont endettés ou surendettés, qu’ils s’agissent des Etats membres de l’O.C.D.E(2) et des autres. En fait la dette fait partie des mécanismes de fonctionnement d’un Etat.

Les experts et les spécialistes ont mission de la maîtriser ou de la stabiliser par des multiples concepts étudiés dans les grandes écoles et les courants de pensées économiques.

La signature d’un accord avec le Fonds Monétaire International devant conduire à des prêts conditionnés pour un Ajustement Structurel du Gouvernement Congolais impose un Management Stratégique et une Intelligence Economique !

Le tout sous la base de l’anticipation, de l’action informationnelle permanente et de la dynamique d’influence sur le processus qu’établira le Fonds Monétaire International.

Quelles peuvent être les Orientations de forme ?

Primo,

Afin de procéder à la résorption de la dette du pays et rembourser les bailleurs de fonds, le Congo doit appliquer le droit international en passant par les institutions habilitées pour une solution appropriée, le Fonds Monétaire International est la meilleure issue !

Secundo,

En application des accords de BRETTON WOODS, un compromis s’impose entre le Congo et le Fonds Monétaire International pour l’établissement d’un Programme d’Ajustement Structurel dont la finalité est de :

Résorber globalement la dette

Equilibrer la balance de paiement

Penser un plan de développement économique dans

Le respect du droit international public garantissant la souveraineté nationale du Congo-Brazzaville stricto sensu.

Tercio,

Tenant compte des précédents actes d’atermoiements du Fonds Monétaire International en Afrique, la République du Congo se doit d’être vigilante à l’instar de la Grèce et de l’Irlande qui ont su à la fois négocier avec le Fonds Monétaire International et préserver, la stabilité de l’Etat, la concorde sociale, la paix et la Bonne Gouvernance.

Bien entendu dans ces deux cas sus- indiqués, l’Union

Européenne s’est porté garante pour favoriser des solutions appropriées !

Toutes fois, le Congo-Brazzaville dans sa singularité devrait préserver sa dignité, sa souveraineté, sur toute la ligne en s’appuyant sur le peuple de l’intérieur et de l’extérieur !

Quarto,

En faisant école sur les cas de certains pays ayant contracté avec le F.M.I, le Parti Congolais du Travail devrait prendre ses responsabilités en usant et soutenant sans faille le Gouvernement de la République par des actions multiformes pour une négociation à somme positive au profit du Congo lors des tractations relatives à la signature d’un contrat établissant un Programme d’Ajustement Structurel.

Le parti Congolais du Travail, Majoritaire au Parlement doit sortir de sa réserve, son silence et de sa discrétion !

Ce parti structuré, organisé et pragmatique a plusieurs armes à son arc pour une contribution éclairée !!!

Quelles Orientations de Fond pour Instituer

Une Réforme Globale de l’Etat ?

Le Gouvernement de la République doit se fixer un cap, en réinventant le Congo dans une dimension réformiste !

Premièrement,

Il concoctera une stratégie de sortie de crise économique par la mise en place d’un (e) :

Plan rigoureux de maîtrise des dépenses publiques

Pool des solutions innovantes dans la gestion de la dette

Cadre pratique d’investissements productifs ciblés

Dynamique d’appui constant et novateur à l’exportation, afin de contribuer à la relance de la croissance et d’équilibrer la balance des paiements

Socle tendant à accompagner ce renouveau par la lutte drastique du chômage demeurant très élevé au Congo

La relance de la croissance par une hausse des entrées fiscales

Mécanisme de consolidation budgétaire pour une maîtrise des finances publiques.

Deuxièmement,

Le Gouvernement établira un modèle économique innovant tel que, l’attractivité du Congo en Afrique Centrale et plus largement en Golfe de Guinée !

« Congo porte d’entrée en Afrique Centrale pour les Entreprises Multinationales … »

Constituera un slogan approprié !

Ainsi, la conception d’un plan national d’attractivité économique s’impose avec acuité !

Troisièmement,

En votre qualité de premier Ministre Chef du Gouvernement, vous développerez un « soft power Congolais » à l’international pour susciter :

L’adhésion des institutions financières africaines et internationales

La recapitalisation des établissements bancaires

Multiples investissements directs étrangers

La mobilisation des congolais installés à l’étranger

Un engouement économique, industriel, environnemental et culturel du Congo

L’accompagnement de certains pays amis

Etc…

Quatrièmement,

Le Gouvernement dans une démarche réflexive se dotera d’une méthodologie appropriée. Il s’agit pour des questions d’efficacité et de performance de constituer :

Une équipe stratégique

Un plan d’action nationale

1– La Constitution d’une Equipe Stratégique

Le Gouvernement établira un cadre ad- hoc dans l’objectif d’influer sur l’élaboration des programmes et processus décisionnels du F.M.I. :

Consulting

Conseil & communication

Stratégie politique

Influence

Cette équipe se composera de professionnels suivants :

Juriste

Avocat

Stratège

Communicant

Technicien

Politique

Journaliste

2 – La Construction d’un Plan d’Action Nationale

Il convient de fixer des objectifs à court et moyen terme :

Définition des priorités et des objectifs

Analyse des forces et faiblesses du pays

Elaboration des recommandations stratégiques

Identification des moyens d’actions

Construction d’un plan de relance économique par l’investissement des projets productifs afin de

sortir d’un système d’économie de rente

Mise en place d’un agenda

Par ailleurs, la restructuration économique du Congo doit se faire en harmonie avec l’évolution technologique mondiale (Net économie, transition écologique, mutation industrielle internationale, globalisation de l’économie …).

II – Contribution de l’Elite Congolaise de l’Etranger

& du Peuple pour une Emulation Participative

Excellence Monsieur le Premier Ministre

Chef du Gouvernement,

La contribution des congolais de l’étranger et du peuple congolais tout entier sera l’une des innovations Gouvernementales sans précédent normée :

« Orientation Stratégique pour le Management de la crise économique du Congo … »

Pourquoi une Contribution

Des Congolais de l’Etranger ?

Le Congo Brazzaville dispose d’un palmarès élogieux !

En 1984 l’UNESCO (3) a publié qu’il était le pays le plus scolarisé de l’Afrique !

En effet depuis la période coloniale jusqu’à l’apogée de l’A.E.F(4)

Le Congo fut une référence en matière de Formation de cadres et de politique d’Education Nationale.

Une place forte du Continent dans la formation de l’élite Africaine !

Un effort soutenu s’est poursuivi des années 60 aux années 80 dans une stratégie exemplaire d’Education Nationale.

Le Congo Brazzaville a formé des cadres dynamiques dans presque tous les domaines et à tous les niveaux !

Les bourses d’études furent à la portée sans exclusive de tous les congolais.

Fort malheureusement cela s’est altéré avec les efforts du temps, faute de continuité, d’innovation, de ré invention pour une Education nationale moderne.

De plus, compte tenu des conséquences néfastes liées aux crises économiques et aux guerres civiles, le Congo- Brazzaville a connu une véritable saignée de ses cadres avec la fuite des cerveaux !

Ainsi la Diaspora congolaise installée à l’étranger est une « mine d’or » en jachère et disponible dont le Gouvernement de la République devrait se saisir !

Une élite dotée d’une bonne formation, à la fois performante, attrayante et ingénieuse !

La France Métropolitaine et les pays de l’Union Européenne constituent un véritable vivier de ces cadres formés dans les grandes écoles et les universités prestigieuses !

L’émulation participative de l’élite Congolaise de l’étranger est plus qu’un atout et apparaît incontournable pour une contribution pragmatique à l’effort du développement du Congo !

Il est désormais loisible que tous les Congolais de l’étranger participent à l’effort de reconstruction nationale.

Une participation universelle, directe ou indirecte, libre, citoyenne, multiforme et conviviale.

L’apport des Congolais de l’étranger au Management de la crise économique et à la conception d’un plan de développement du Congo peut juridiquement se faire en :

Industrie

Capital

Matériel

Le Gouvernement de la République doit de ce fait se doter d’un « Cadre Stratégique » d’émulation participative des congolais de l’étranger à l’effort de reconstruction nationale pour la résolution de la crise économique et le développement du Congo.

L’émulation participative comporte d’énormes avantages, elle permet de :

Associer les filles et fils du pays installés à l’étranger, experts, spécialistes, professionnels des questions économiques, financières, juridiques, Managériales, stratégiques….

Eviter les dépenses somptuaires auprès des cabinets conseils et de communications étrangers pour le Management de la crise économique du Congo, d’autant plus qu’ils ne maîtrisent pas les aspects culturels, sociologiques, anthropologiques de notre pays

Mobiliser tous les cadres du pays (de l’intérieur comme de l’extérieur) pour susciter un patriotisme économique, une communauté d’intérêts dans un véritable « affectio-societatis » au profit de la nation.

Comment Informer le Peuple Souverain ?

Le Gouvernement de la République doit se doter d’un plan de communication conçu pour le peuple.

Celui-ci peut se faire à deux niveaux :

En direction des partenaires sociaux

Auprès de la société civile

1 – Communication avec les Partenaires Sociaux

Le Gouvernement doit s’entretenir avec les partenaires sociaux, communiquer sur l’avancée des dossiers, réfléchir ensemble sur leurs attentes et prendre des décisions stratégiques : le Dialogue social permanent !

Le patronat congolais et les syndicats représentatifs des travailleurs se doivent d’accompagner le Gouvernement dans cette phase cruciale pour émettre des avis constructifs et non pour palabrer !

La sortie de crise ou le règlement de la dette du Congo suscite une contribution éclairée de ces maillons importants de la société congolaise.

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement devrait après un diagnostic précis, concis et exact fixer un cap dire son objectif, sa méthodologie, le processus approprié à mettre en œuvre !

Un scenarii doit être proposé pour cela, puis discuter pour amendement de partenaires sociaux.

2 – Communication au profit de la Société Civile

Le Gouvernement de la République, communiquera pour informer la société civile dans une méthodologie quasiment pédagogique et didactique.

Les canaux administratifs spécifiques sont évidemment ceux des collectivités locales.

Les organisations de la société civile habilitées, telles les associations constituent les meilleurs relais de la population congolaise !

Les experts et spécialistes mandatés devraient maîtriser les méandres des langues véhiculaires nationales pour des échanges conséquents. La règle sera : Dire, échanger et expliquer…

Le contenu de la feuille de route s’établira comme suit :

Définition des arguments pertinents

Transmission des messages

Capacité d’action dans les médias

Présentation adéquate de la situation



Excellence Monsieur le Premier Ministre

Chef du Gouvernement,

Ce concept de Management stratégique et d’intelligence économique concocté pour conforter votre dynamique est un Arsenal Innovant conduisant aux orientations spécifiques dans cette phase complexe de crise économique et financière que traverse le Congo.

Vous avez la lourde tache de réinventer le Congo pour une sortie rapide de crise !

En application de vos attributions régaliennes reconnues par les lois de la République, il vous revient de bâtir une politique volontariste tendant à :

Respecter le Droit International dans le cas d’espèce

Se doter d’une stratégie éclairée

Fixer un cap à atteindre

Etablir un modèle de relance économique

Penser un plan d’attractivité économique au profit du Congo

Développer un soft power du Congo à l’international

Créer un cadre tactique et Opérationnel

( en construisant des structures appropriées, en s’entourant de femmes, d’hommes, d’experts, de spécialistes et professionnels Congolais, en associant l’élite Congolaise de l’étranger, en Mobilisant le peuple congolais tout entier…)

Disposer de moyens financiers conséquents

Pour atteindre vos objectifs

Mettre en place une méthodologie novatrice de sortie de crise

Excellence, Monsieur le Premier Ministre

Chef du Gouvernement,

Dans l’attente de vous rencontrer pour plus amples informations, je vous prie d’agréer, l’expression de mes meilleurs sentiments.

Paris le, 16 janvier 2018

Ludovic KOKOLO

Président du Haut Conseil des Congolais

De France & d’Europe .

(1)- Le Fonds Monétaire International,

Est une institution internationale regroupant 189 pays, dont le but est de promouvoir la coopération monétaire internationale, garantir la stabilité financière, facilité les échanges internationaux, contribuer à un niveau élevé d’emploi, à la stabilité économique…

(2)- L’Organisation de Coopération et de Développement Economique, fondée en 1948 pour gérer l’aide américaine d’après- guerre ( Plan Marshall).

Il regroupe plus d’une trentaine de pays de l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord, plus le Japon, l’Australie, la Nouvelle Zélande, la Corée, la République Tchèque, la Hongrie, la Pologne, le Chili, la Slovénie, Israël, l’Estonie.

(3)- L’Organisation des Nations Unies pour la l’Education, la Science et la Culture. Une Institution spécialisée de l’Organisation des Nations Unies crées le 16 novembre 1945 à la suite des dégâts et massacres de la seconde guerre mondiale.

(4)- L’Afrique Equatoriale Française était un gouvernement général regroupant au sein d’une même fédération quatre colonies françaises d’Afrique Centrale entre 1910 et 1958.