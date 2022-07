Tsaty Mabiala Ikale fait chou blanc à Ouesso, sa soeur crache le morceau

Le khalife d’Oyo, en mettant les pieds à l’étrier de ses rejetons, ses neveux et ses cousins dans l’arène politique, dans la perspective d’une succession dynastique, Denis Sassou Nguesso a suscité des vocations à l’occasion des législatives et locales 2022 au Congo-Brazzaville. On n’est mieux servi que par soi-même. La charité bien ordonnée commence … Ainsi, Claudia Sassou Nguesso, Chrystel Sassou Nguesso et Stella Mensa Sassou Nguesso ont été élus dès le premier tour.

PLAGIAT

« Ton pied, mon pied » chantait Théo Blaise Kounkou. En imitant Sassou Nguesso dans sa volonté de placer les enfants à des postes politiques, à l’instar de Tsaty Ikale dont la mère est originaire de la Sangha, Pascal Tsaty Mabiala s’est brûlé les ailes, comme Icare en voulant se rapprocher du soleil. Isidore Mvouba, l’inamovible député de Kindamba, a tiré son épingle du jeu en parvenant à faire nommer Vadim Osdet Mvouba à Bacongo 2 contre vents et marées. Le PCT n’a fait qu’une bouchée des législatives et des locales au Congo-Brazzaville. Le parti à la faucille et le marteau créé par Marien Ngouabi, Claude Ernest Ndalla, Edouard Noumazalayi, Ange Diawara.. en 1969 a décroché la timbale. Pourquoi organiser des élections budgétivores pour des résultats connus d’avance ? Pourquoi cette obsession du PCT de la majorité absolue pour un travail parlementaire quasi nul ? Le PCT domine le parlement depuis 2022, pour quel résultat ? Le relèvement de l’âge de la retraite à 65 ans et à 70 ans pour les fonctionnaires hors cadre sera le premier texte qui sera soumis à la sagacité de la nouvelle assemblée tout oui. Ce sera aussi le premier test post-scrutin. Les députés triés sur le volet auront-ils les coudées assez libres pour faire échec à ce projet de loi ? Le PCT a remporté 103 sièges contre 124 au premier tour. Une razzia plus qu’un ras de marais. Pourquoi faire ? Avec 103 élus au premier tour, le Parti congolais du travail (PCT) a raflé la mise, dépassant largement le Mouvement action et renouveau (MAR) et l’Union panafricaine pour la démocratie sociale (Upads) avec quatre députés chacun. L’Union des démocrates humanistes (UDH-Yuki) de Guy Brice Parfait Kolelas a obtenu trois élus dont un à Kinkala 2, dans le département du Pool (Kolela Ntoumi) , et deux à Brazzaville (Bacongo 1 Matsima Kimbembé Préférence Gérald et Madibou, Malonga Nicolas Jean Jacques Frédéric ). Le Rassemblement pour la démocratie et le progrès social et le Club 2002, Parti pour l’unité et la République ont obtenu chacun deux députés.

DU DONALD TRUMP

Pascal Tsaty Mabiala, le patron de l’UPADS, le parti des « Trois palmiers » du Professeur Pascal Lissouba, a mis les pieds dans le plat, en parachutant sa fille Tsaty Ikale à Ouesso. Elle a été battue à plate couture. Le PCT ne fait pas dans la dentelle. Pascal Tsaty Mabiala et ses filles qui ont fait le déplacement de Bruxelles (Belgique) pour battre campagne, ont été renvoyés à leurs chères études. Un camouflet qui a poussé la plus jeune des deux filles de Tsaty Mabiala de sortir de ses gongs et de traiter le Congo-Brazzaville de « pays de merde ». Elle en avait gros sur la patate. La vérité sort de la bouche des enfants, dit un adage. Un langage fleuri usité par l’ancien Président républicain américain Donald Trump pour qualifier les républiques bananières d’Afrique. Pascal Tsaty Mabiala et l’UPADS ont mordu la poussière. La candidature de la fille de Tsaty Mabiala a fait chou blanc, histoire de faire comprendre à Pascal Tsaty Mabiala, même s’il a été élu à Loudima au premier tour, qu’il n’était pas du pouvoir comme Bruno Jean Richard Itoua alias « to ko tika té », la tâche n’étant pas encore achevée, le PCT n’allait pas quitter le Pouvoir ou Jean Dominique Okemba qui a dit mezzo voce « on a brûlé le Pool, le ciel n’est pas tombé ».

Benjamin BILOMBOT BITADYS