Une Nouvelle Aube pour le Football Congolais : 15 Jeunes Talents pourraient être Admis dans une Académie Anglaise

Sur la photo, Offrande Zanzala, sorti de l’Académie de Football de Derby, au Royaume Uni

C’est avec une immense fierté et un sentiment d’accomplissement que nous annonçons aujourd’hui une avancée majeure pour le football congolais.

Après des mois de travail acharné et de détermination, nous sommes ravis de partager la nouvelle tant attendue : 15 jeunes footballeurs congolais pourraient être admis dans une prestigieuse académie de football au Royaume-Uni.

Cette réalisation marque un tournant significatif dans notre engagement envers la jeunesse congolaise, et elle est le fruit de notre action concrète dans le cadre de l’Année de la Jeunesse. Alors que nous célébrons les éclats de jeunesse et les engagements transnationaux de la diaspora congolaise en 2024, nous sommes fiers de passer de la réflexion à l’action.

À travers nos ouvrages, « Diaspora Congolaise en 2024 : Éclats de Jeunesse et Engagements Transnationaux » et « Devoirs et Responsabilités : L’Engagement des Autorités Congolaises envers la Diaspora pour un Développement Effectif » , nous avons posé les bases d’une vision ambitieuse pour l’avenir de la jeunesse congolaise.

Bien que certains aient pu croire que nos ambitions étaient trop grandes, nous avons persévéré avec détermination pour concrétiser notre engagement envers la jeunesse congolaise.

Informant avec enthousiasme l’ambassade du Congo au Royaume-Uni, nous attendons avec impatience la suite de ce partenariat prometteur.

La rentrée académique pour ces jeunes talents est prévue pour septembre prochain, marquant ainsi le début d’une nouvelle ère pour le football congolais.

Afin d’assurer une intégration fluide et efficace, il est impératif que les recrutements se fassent avant le mois de juin à Brazzaville par les membres du staff de cette académie.

Cette démarche vise à éviter toute mauvaise surprise et à garantir que les jeunes sélectionnés puissent bénéficier pleinement des opportunités offertes par cette prestigieuse institution.

Cette réussite ne serait pas possible sans le dévouement et l’engagement des jeunes footballeurs congolais, ainsi que le soutien indéfectible très attendu des ministres Hugues NGOUELONDELE, Ministre de la Jeunesse, des Sports, de l’Éducation Civique, de la Formation Qualifiante et de l’Emploi, Jean-Claude GAKOSSO des Affaires Étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’Étranger, et Denis Christel SASSOU N’GUESSO, de la Coopération Internationale et de la Promotion du Partenariat Public/Privé.

Leur confiance et leur encouragement seront des piliers essentiels tout au long de ce parcours.

Ensemble, nous ouvrons la voie à un avenir prometteur pour le football congolais, et nous sommes déterminés à continuer à soutenir et à encourager les jeunes talents du Congo dans leur quête d’excellence sur la scène internationale.

Vive le football congolais !

Serge Armand Zanzala

Directeur de Publication de « La Société Littéraire »