Décès de Michel Ngouolali jeudi 10 août 2023 à 17 heures à Brazzaville.

Du Quartier Santorex de Poto-Poto à Brazzaville (encore et toujours !) que je ne présente plus - « Mwana JMC » comme il l’a chanté dans l’une de ses ultimes œuvres dans l’orchestre Bantous de la Capitale - à L’African-Fiesta Sukisa de Docteur Nico en 1967 à Léopoldville, voilà panoramiquement balayé le parcours musical de Michel Ngouolali.

Révélé au grand public par le Docteur Nico, ses œuvres « Limbisa ngai Canshita » en 1967, « Capacité ya bolingo » en 1968 et « Mwasi ya mibali mibalé » en 1969 au sein de l’African-Fiesta Sukisa sont inscrites parmi les plus belles pièces de la musique congolaise. La présente illustration sonore, « Capacité ya bolingo », est la première chanson de la musique congolaise entièrement arrangée et jouée en bémol, suivie bien plus tard de « Bongo » de Jean Serge Essous et les Bantous.-

Audifax BEMBA - 11 août 2023