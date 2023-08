À l’heure où les États modernes se divisent sur les moyens de réagir aux crises écologiques annoncées, cet ouvrage dresse une vue panoramique détaillée du combat écologique du Président de la République du Congo, Son Excellence Denis Sassou N’Guesso. Il résume et explique le parcours évolutif de l’engagement écologique d’un chef d’État soucieux du sort de la planète et des générations futures, en commençant par mettre en exergue la dimension spirituelle de ce combat écologique qui se traduit par la réalité anthropologique des relations de l’Homme à la Nature. Il présente ensuite et explique la vision verte d’un Président de la République qui sous-tend son évangile de management de l’environnement et du développement durable.



Préfacé par Florent Tsiba, Ministre d’État, et Directeur du Cabinet du Chef de l’État congolais, cet ouvrage retrace et explique de manière thématique le parcours du combat écologique que le Président Denis Sassou N’Guesso mène depuis maintenant quatre décennies pour la défense de la nature, la protection de l’environnement au profit du développement durable, de la paix et des générations futures.

En effet, fasciné et façonné par la nature, motivé par le destin et guidé par la terre, l’homme du manguier, du fleuve et de la souris, symboles de la biodiversité et de l’écosystème, marque son attachement à la protection de l’environnement dès les années 1970.

De la forêt, Denis Sassou N’Guesso a très tôt perçu la relation entre l’homme et cet univers dont il a su capter la force vitale, dans un élan quasi cultuel, voire initiatique. C’est au cœur de la forêt, celle de la Cuvette congolaise, qu’il naquit et c’est aussi en milieu forestier, dans le massif du Chaillu au Niari, qu’il s’initia à la vie d’adulte.



Alors que la question écologique ne faisait pas encore l’objet d’une grande attention et préoccupation mondiale, Denis Sassou N’Guesso, qui venait de faire ses premiers pas dans l’arène politique gouvernementale, avait une longueur d’avance en termes de vision écolo-optimiste, laquelle vision va au fil du temps révéler le destin du combattant écologique de cet homme d’État africain engagé pour la planète.



Au début des années 1970, la communauté internationale va commencer à s’intéresser à la question de la protection de l’environnement. En Occident, en cette même année, l’environnement entre dans le champ politique. Cette politisation et cette internationalisation de la question de la protection de l’environnement doperont l’engagement et l’élan du président Sassou.

Dès 1979-1980, l’homme d’État lance sa première initiative écologique dont le retentissement a franchi les frontières nationales de la République du Congo : une école et un champ ; un écolier et un arbre.

En novembre 1986, il institutionnalise, au plan national, la Journée Nationale de l’Arbre (JNA). Ce qui fait de lui le pionnier de la lutte contre le réchauffement climatique.



L’intensification des émissions à effet de serre, avec comme conséquence le dérèglement permanent du climat, l’a poussé à prendre à bras le corps la défense des victimes des grands pollueurs en vue du rétablissement de la justice contre l’industrialisation sans conscience écologique.

Devenu acteur majeur international de lutte pour la protection de l’environnement mondial, Denis Sassou N’Guesso a multiplié des alertes, quarante ans après, sur les dangers qui guettent la planète (séismes, inondations, cyclones, incendies, tsunamis, sécheresses, tempêtes, etc.), considérés comme des composantes de la Bombe N, contre laquelle aucun système de défense n’est efficace.



Toutes ces calamités, conséquences des comportements écolo-irresponsables, sèment la mort et la désolation sur la planète. Comme pour conjurer le sort face à ce tableau sombre et qui ira de mal en pis, si rien n’est fait, fidèle à son engagement pour la défense de la planète, l’écrivain chercheur Michel Innocent Peya vient de publier un nouvel ouvrage présenté en deux volumes : « Le combat écologique de Denis Sassou N’Guesso, l’engagement d’un homme pour la paix climatique. »



En véritable auteur de best-seller qu’il est, le Dr Michel Innocent Péya relève avec force-détails, l’action éclairée du président congolais dans la lutte contre le réchauffement climatique, générateur de toutes les catastrophes d’une nature en furie, qui hélas échappent à la volonté des humains qui en subissent les affres.

L’auteur démontre qu’au cœur de ce pacte entre la nature et les hommes, Denis Sassou N’Guesso a su anticiper les effets des changements climatiques par des actions de préservations, en des temps où de mémoire d’hommes, rien ne prédisposait à ces bouleversements dévastateurs.



Aussi, Denis Sassou N’Guesso initiait-il des actions visionnaires, sinon prémonitoires, comme pour dire avec Amadou Hampâté Ba, « qu’il faut se souvenir que la non-visibilité, la non-palpabilité, la non-sensibilité d’une chose ne sont pas pour autant des preuves absolues de sa non-existence. »

Dire que toute chose visible est en rapport avec une force invisible qui a pouvoir sur elle, et à laquelle il faut s’adresser si on veut l’utiliser. Un postulat qui consacre la sacralisation du lien entre l’écologie, la paix et la promotion de l’engagement historique sans faille d’un leader politique, Denis Sassou, qui s’est offert comme don pour les générations futures.

