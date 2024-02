Rosemonde Gildas Moutsara Ngambou logée à mauvaise enseigne

La liste des Congolais soupçonnés appartenir à des loges maçonniques est aussi longue que le transsibérien. L’influenceuse Gildas Moutsara vient d’être, malgré elle (à l’insu de son plein gré) prise la main dans le sac de la malice mystique. Des malfrats, laïcs, croit-on, auraient fait main basse sur des documents lui appartenant et les auraient balancés sur la voie publique après s’être rendu compte que le contenu et la teneur desdits dossiers ne faisaient pas leur affaire.

Là-dessus, des badauds s’exprimant en lari, sont tombés sur l’objet du délit abandonné sur une décharge publique (en fait sur un chantier mitoyen) et ont fantasmé. La serviette abandonnée semblerait appartenir à Gildas Moutsala ainsi que le signalent les entêtes sur les édifiants documents. On peut résumer la paperasserie « moutsarienne » éparpillée sur la voie publique comme représentant le « parfait manuel du franc-maçon », le bréviaire de l’initié décomplexé, actif et...à jour de ses cotisations. (cf. la quittance de Western-Union tapis au milieu du fatras)

Commentaire d’une voix off féminine : « Ce sont des papiers de quelqu’un appartenant à une « maison » » (Entendez, qui pratique la magie) Bref, rien d’extraordinaire sous le soleil d’un pays où 99% de ce qu’il est convenu d’appeler cleptomanes, membres avérés ou non de la clase politique, sont accusés d’être francs-maçons.

Inventaire

En épluchant les documents épars, les badauds (des riverains) ont vu leur fantasmagories sur les sciences occultes (la maçonnerie en est une) s’enflammer. Jugez-en : une robe (soutane) , un mocassin de femme, le reçu d’un mandat Western-Union d’une valeur de 300.000 francs Cfa intercalé entre passeport, engagements, règlements intérieurs, prestations de serment, et autres grimoires. Un ensemble qui a de quoi suralimenter le fantasme répandu parmi les Congolais que la maçonnerie est source garantie d’enrichissement facile et, ceci expliquant cela, siège de l’Antéchrist. Dans les loges, phantasme-t-on, on se livrerait à des sacrifices rituels sanguinaires, de préférence des holocaustes familiaux dans le but d’avoir du pouvoir, de l’influence, du rayonnement, du prestige et de l’autorité. De quoi susciter des vocations chez le commun des mortels les plus athées !



Les divers commentaires (non dénués de délires) des personnes tombées sur ces talismans trouvés sur un chantier sont riches en enseignements sur les fonctions inquiétantes des amulettes. Par exemple, les voix off disent : « Dieu les a dévoilés » ou « C’en est fait pour eux » etc. Ce sont, bien entendu, des préjugés. Pour ces profanes, le Congo de Sassou est allé trop loin dans les abus de tout genre, notamment l’impiété. Et, on en avait la preuve dans les pentacles dérobés à mademoiselle Rosemonde Gildas Moutsara, une demoiselle à qui on aurait donné, jadis, le Bon Dieu sans confession.

On ne peut pas dire ici que notre rédaction a pu joindre l’ancienne lanceuse d’alerte, Gildas Moutsara, pour savoir si une plainte pour vol avait été déposée par elle au commissariat le plus proche de son domicile ou si elle confirmait être adepte du maniement du compas, de l’équerre, du fil à plomb ainsi que de la truelle.

C’est que depuis les dernières Présidentielles où Gildas Moutsara Gambou eu des prétentions voire des présomptions de candidature (malheureuse) à la magistrature suprême grâce aux financements de Hugues Ngouondélé, on était sans nouvelles de la militante activiste.

PCT

Après avoir longtemps critiqué le régime de Denis Sassou-Nguesso, dictateur congolais et Grand Maître de la Loge Franc- maçonnique du Congo, l’activiste brazzavilloise, n’avait plus eu de mots assez doux pour encenser la politique du PCT, parti unique d’obédience marxiste auquel elle avait désormais adhéré. La transfuge Gildas Moutsara Ngambou déçut tout son monde et s’aliéna la totalité des résistants congolais ayant fondé leurs espoirs sur sa virginité morale et ses qualités politiques déclinées sur les réseaux sociaux et dans des débats publics.

Tout le monde avait oublié cette Kimpa Vita de la lutte anti-Sassou. Chacun se disait, , amer : « voilà encore un opposant parmi tant d’autres que le pouvoir vient de retourner moyennant des espèces sonnantes et trébuchantes ». Du coup, notre Angela Davis locale était sortie de la mémoire collective... jusqu’au malheureux vol à la roulotte ou peut-être à l’arrachée qu’on vient de relater ci-dessus.

Nous souhaitons vivement qu’elle retrouve ses précieux papiers de magicienne dépouillée et souhaitons que la colère des frères de lumière ne s’abatte pas sur sa jolie frimousse car, selon, les légendes, les gens de la loge pardonnent difficilement des imprudences comme celles qu’elle vient de commettre.

https://www.facebook.com/philippe.assompi/videos/712605060793192

Enfin si la maçonnerie était facteur de développement d’un Etat, ça se verrait au pays du grand initié Otchombé.

Je n’ai rien dit.