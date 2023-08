Rotation au Rotary Club de Nice

Le 30 juillet 2023, le Rotary E-Club de Nice s’est retrouvé à l’Hôtel restaurant le St Paul à Nice, autour d’un cocktail dinatoire .

Parrainé par Valentin Mouanfoulou, Zéphirin Magloire Nganga a été intronisé président (2023-2024) en présence du président sortant Thierry Tesseron ( 2022-2023) et d’une cinquantaine d’invités.

A compter de cette investiture, ce sera donc Zéphirin Magloire Nganga qui va présider pour l’année à venir (2023-2024) l’association. A titre de rappel, le Rotary-Club fut fondé à Chicago en 1905*. Le nom (Rotary) signifie rotation. Son symbole, une roue dentée, exprime le changement dynamique d’une direction tournante. L’association est présente sur tous les continents. Les villes qui comptent un club ont leur nom respectif estampillé sur la roue symbolique.

Remerciements

Dans un court discours, le nouveau président a remercié les distingués invités présents au restaurant le St-Paul, situé en bord de mer, rue Franck Pilate, sur La Baie des Anges.

Cérémonie

Thierry Tesseron, président sortant, a ceint le nouveau président du collier majestueux. Il s’agit d’une cérémonie solennelle ayant un impact physique et spirituel.



Dans son allocution, le récipiendaire, laissant parler son coeur, a considéré que « la prise de fonction au Rotary est vecteur d’opportunité. » qu’il a « saisi en plein vol » dès que Thierry le lui a « proposé ».

« Saisir en plein vol », c’est le cas de le dire, étant donné que dans sa Charte, le Rotary a hissé très haut son idéal, fondé sur une franche camaraderie et un humanisme altruiste, ce qui, par les temps qui courent, sont chose rare.



C’est Gabriel Garcia Marquez qui parle de « cent ans de solitude ». Or, aussi longtemps que l’homme développe un esprit rotarien il sera toujours accompagné conformément à la Charte.

« En tant que leadership pour les rotariens de tout âge, je ne suis jamais seul. »

Pour des siècles des siècles (sæcula sæculórum)

Jamais seul : Edith Piaf ne chantait pas autre chose.

L’idéal de la Paix

« Avec tous mes amis rotariens nous allons continuer à transformer les vies et créer un impact durable. »

Comment ? En faisant la guerre à la guerre grâce à l’amour humain :

« Nous allons faire progresser l’entente entre les peuples et la paix dans le monde et cela par le biais des relations amicales entre les membres. »

Ce n’est pas pour rien que le Rotary-Club se retira de l’Allemagne à l’ascension du nazisme.

Né quelque part

Zéphirin Magloire Nganga, venu d’ailleurs, (il est né au Congo), a donné à son discours un air de l’Auvergnat de Georges Brassens qui rendit hommage à l’étranger, humaniste pétri d’hospitalité :

« En ma qualité de citoyen de monde je remercie ce beau pays la France qui m’a doté d’un outil très précieux (l’Education) qui seul a fait de moi un digne membre d’une société régulièrement organisée. »

C’est un petit rien mais c’est beaucoup.

« Merci au Dr Hélène Costamagna de m’avoir aidé dans ce sens pour mes deux enfants Yan-Bruno et Pierre-Jean Bemba. »



La mémoire des origines c’est ce dont on ne souvient pas mais qui demeure toujours présent en soi :

« Mais surtout je n’oublie pas d’où je viens . Je me souviens, qu’au quotidien, que la nature a enraciné dans mon cœur un attachement profond et indissoluble pour la patrie où j’ai reçu le jour et qui a nourri mon enfance. »

« Ma première action à l’internationale ira dans ce sens » promet le nouveau président.

Cependant mes actions internationales resteront d’actualité.(Rose pour la lutte contre le cancer du sein) à la Fondation Lenval.

Contribution à l’émergence de la paix

« On m’a appris la prudence. » Dans ce monde imprévisible, prendre des risques en les accompagnant de prudence est l’expression de la sagesse.

Insécurité politique et économique

« Pour info mon pays le Congo Brazzaville et notamment ma région le Pool (une des 9 régions du Congo-NDLR) a connu une guerre civile fratricide de 1988 à 2005 puis une résurgence le 4 avril 2016 et le 23 décembre 2017 »

La superficie de mon pays est de 342000 km2

10 millions d’ha de terre agricole dont 2% à peine exploitées.

Sachant que nous avons plusieurs routes qui nous permettent de transporter des produits d’un point à l’autre.

Taux de pauvreté environ de 54 pour cent de la population pour un salaire de 482,26 euros.

« Pourquoi ne pas essayer de mener une action agricole dans mon pays pendant ma présidence ? »

Les meilleures kalachnikov pour combattre la misère sont les tracteurs, les engins agricoles.

« En tant que personne d’action je souhaite que nous nous dotons d’un plan d’action qui nous guidera vers notre objectif commun : l’éradication de la famine au Congo-Brazzaville. »



« Pour nos actions nous sommes appelés à grandir ou à mourir. »

« Critère des quatre questions créées par Herbert Taylor en 1932 :

Cette action est-elle vraie ?

Est-elle juste ?

Est-elle source de bonne volonté ?

Est-elle équitable ? »

« Notre but consiste à encourager et à cultiver l’idéal de « servir et non se servir » auquel aspire toute profession honorable

Etre unis par l’idéal de servir. »

Pour la petite histoire, à l’origine, les rotariens, furent un corps de métier qui servait de chauffeurs aux Francs-maçons se rendant aux loges. A force de servir ils se sont servis du savoir-faire des maçons pour rouler en toute connaissance de cause sur le chemin de la fraternité.

S. M.