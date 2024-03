Toussaint Siassia a manqué de...vigilance

Le vigile de l’écriture

C’est avec stupéfaction que nous avons appris, un an après sa disparition en 2023, le décès de l’écrivain congolais Toussaint Siassia, une plume qui savait jouer le ventriloque de la société. T. Siassia résidait en région parisienne et s’est éteint à Brazzaville alors qu’il s’y était rendu pour un court séjour.

Le disparu serait probablement l’un des meilleurs parmi les auteurs congolais si une puissante promotion avait entouré son roman VIGILES DE FRANCE paru aux Editions ICES d’Alain Kounzilat.

Sa mort nous laisse sans voix. Toutes nos condoléances à sa famille.

RIP

Voici ce que notre rédaction écrivait en 2006 à la parution de ce roman suivi d’un recueil intitulé KOKONONO.

Flair

« J’ai connu Toussaint Siassa autour du cercle des Nouvelles Congolaises (d’Alain Kounzilat ) véritable bouillon de culture qu’animaient déjà à ses débuts des plumes comme Benjamin Bitadys Bilombo, G. Bimbou, Denis Samba, Antoine Tshitungu Kongolo, Ange-Séverin Malanda, Emmanuel Dongala et un certain Alain Mabanckou. Mon flair ne m’avait pas trompé quand à la lecture de la première ébauche de Kokonono parue dans les Nouvelles Congolaises, j’encouragea A. Kounzilat d’être vigilant à chaque publication de cet auteur. A mon avis, il n’a pas eu tort de m’avoir écouté : Vigiles de France confirme la puissance d’écriture d’un écrivain avec lequel les amoureux des lettres et les critiques littéraires doivent désormais compter.

S. Mavoula (Cannes 13 nov 2006) »

1°-"Vigiles de France", Roman, 179 p. Editions ICES, Essonnes 2006 ; 18 euros

2°- "Kokonono" ; Nouvelles 89 p. Editions ICES, Essonnes 2006 ; 10 euros.

Auteur : Toussaint Siassia

Editions ICES B.P. 32 Corbeil-Essonnes cedex France

Tél : 01 54 96 71 69 & 06 78 49 40 20

https://www.congopage.com/toussaint-siassia-vigiles-de-france?var_mode=calcul