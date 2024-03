Proposition de Lavage du Pays avec son Amour pour Arrêter le Cycle des Karmas Présidentiels et Collectifs

Après les échecs constatés dans les diverses tentatives visant à purger le Congo au prix du sang de ses citoyens, menées par le président Alphonse Massamba-Débat et sa JMNR, ainsi que l’initiative expérimentée par le président Marien Ngouabi de purifier le pays par le sacrifice de son propre sang, de même que les efforts des participants à la Conférence Nationale Souveraine en 1991 qui ont tenté de nettoyer le pays à travers des déclarations politiques, et même le rituel de purification des mains suggéré par Monseigneur Ernest Nkombo à la clôture de ladite Conférence, nous proposons une approche alternative dans le cadre de la reconstruction nationale, de la promotion de l’harmonie sociale et de l’arrêt immédiat et définitif des karmas présidentiels et collectifs : le nettoyage du pays par l’amour.

L’amour : une force transformative

Cette proposition repose sur la conviction que l’amour est une force transformative, capable de guérir les blessures du passé, de transcender les divisions et de construire des ponts entre les individus et les communautés.

Plutôt que de recourir à des méthodes coercitives ou politiques pour unir la nation, nous soutenons que l’amour peut être un moteur plus puissant de réconciliation et de reconstruction.

En lavant le pays avec l’amour, nous encourageons les citoyens à adopter une attitude de compassion, de tolérance et de solidarité envers leurs concitoyens.

Cela implique de tendre la main à ceux qui ont été marginalisés ou opprimés, de reconnaître et de valoriser la diversité culturelle et sociale, et de travailler ensemble pour construire une société où chacun se sente respecté et inclus.

Mener des actions concrètes

Les actions concrètes pour laver le pays avec l’amour pourraient inclure des initiatives visant à promouvoir le dialogue interculturel et interreligieux, des programmes éducatifs pour sensibiliser les citoyens à l’importance de l’empathie et du respect mutuel, ainsi que des projets communautaires axés sur la solidarité et l’entraide.

En adoptant cette approche, nous croyons qu’il est possible de créer un avenir où la paix, l’harmonie et la prospérité sont accessibles à tous les citoyens congolais.

Cependant, cela exigera un engagement sincère de la part de tous les acteurs de la société, ainsi qu’une volonté de transcender les intérêts personnels au profit du bien commun.

Cette approche novatrice repose sur le principe fondamental selon lequel l’amour est un catalyseur puissant de transformation sociale et politique.

Le lavage du pays avec l’amour consiste à cultiver un sentiment de bienveillance et de compassion à l’égard de tous les citoyens, indépendamment de leurs origines, de leurs croyances ou de leurs affiliations politiques.

Adopter une approche inclusive

Il s’agit d’adopter une approche inclusive qui reconnaît la dignité intrinsèque de chaque individu et qui promeut des relations basées sur le respect et la solidarité.

Concrètement, cela implique de promouvoir des initiatives visant à renforcer les liens sociaux et à favoriser le dialogue intercommunautaire.

Cela peut se traduire par des programmes éducatifs sur la tolérance et le vivre-ensemble, des campagnes de sensibili- sation sur les droits de l’homme et la non-discrimination, ainsi que des projets de développement communautaire visant à améliorer les conditions de vie de tous les citoyens.

Engagement actif envers la justice sociale

Le lavage du pays avec l’amour suppose également un engagement actif envers la justice sociale et l’égalité des chances.

Cela implique de lutter contre les inégalités économiques et de promouvoir l’accès équitable aux ressources et aux opportunités pour tous les segments de la société.

Cela signifie également de combattre toute forme de discrimination ou d’exclusion, et de garantir que chacun puisse exercer ses droits fondamentaux dans un environnement respectueux et inclusif.

En adoptant une approche basée sur l’amour, le lavage du pays devient bien plus qu’un simple acte symbolique : il devient une véritable philosophie de gouvernance et de développement. C’est un appel à transcender les divisions et les conflits, à construire des ponts entre les individus et les communautés, et à œuvrer ensemble pour un avenir de paix, de prospérité et d’harmonie pour tous.

Serge Armand Zanzala,

Auteur et Directeur de Publication de La Société Littéraire