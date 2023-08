Vient de paraître

“Logements Généreux Bâtis en Terre (LGBT) : Les Katuka préfèrent les huttes en paille” , roman de Serge Armand Zanzala

Dans cet ouvrage unique, nous célébrons le courage indomptable de deux figures éminentes : Mgr Ignace Bessi Dogbo, Président de la Conférence Épiscopale Ivoirienne, et Mgr Bienvenu Manamika, Archevêque Métropolitain de Brazzaville (République du Congo).

Ces deux personnalités intrépides ont bravé la complexité d’un débat qui jusque-là semble être tabou sur une question, les LGBT ( lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres) qui plane telle une ombre sur nos terres africaines, menaçant nos cultures et traditions ancestrales.



Leur détermination à défendre les valeurs qui nous sont chères et à dénoncer certaines dérives est une source d’inspiration.

Dans ce livre, nous nous sommes inspiré des discours éclairés de Mgr Ignace Bessi Dogbo et de Mgr Bienvenu Manamika, qui ont allumé la flamme de la réflexion dans nos esprits et ont donné naissance à cette œuvre.

Leurs enseignements clairs et perspicaces nous guident vers une compréhension approfondie des enjeux cruciaux qui nous concernent aujourd’hui.

C’est à ces grands hommes que nous dédions ce modeste recueil de pensées et de réflexions.

Leur courage et leur souci de préserver l’essence même de notre identité africaine ont été le moteur de cette entreprise littéraire.

Nous croyons fermement que leurs discours devraient être portés et partagés par tous les mouvements apostoliques.

Il est temps de sortir des paroisses pour informer et éduquer le peuple de Dieu.

Car la question qu’il soulève mérite prière et action, et nous devons être des porteurs de vérité et de compassion, guidés par leurs paroles éclairées.

Ensemble, nous pouvons diffuser la lumière de la connaissance et dissiper l’obscurité de l’ignorance.

Nous devons être des éclaireurs dans cette ère de changement et de défi.

Que les enseignements de Mgr Ignace Bessi Dogbo et de Mgr Bienvenu Manamika inspirent les âmes généreuses à agir, à dialoguer et à construire des ponts de compréhension.

Que la force de leurs paroles pousse chacun à devenir un ambassadeur de l’amour et du respect envers notre prochain.

Avec toute notre admiration et notre respect,

Serge Armand Zanzala