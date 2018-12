Les membres du Directoire, sur convocation du Délégué Général, en date du samedi 22 décembre 2018, dans le cadre d’une réunion ordinaire élargie aux membres d’honneur et aux membres du Conseil représentatif, ont informé de la fin de leurs mandats au sein du Directoire.

D’aucuns ont achevé toutes possibilités statutaires de reconduite à leur poste actuel. Concrètement, chaque membre du Directoire est élu à un poste pour un mandat d’un an renouvelable une seule fois. Après deux mandats consécutifs à un poste donné, nul ne peut reconcourir ou être renouvelé au poste considéré. C’est cela même la quintessence ou l’esprit de la lettre de l’article 23 des Statuts des Assises : « Les membres du Directoire sont désignés par consensus et intronisés par le Conseil Représentatif, pour un mandat d’un (1) an renouvelable une fois ».

A cet effet, le Délégué Général, G. Mâwa-Kiese MAWAWA et le Secrétaire Général, Ferdinand Justice MOUKALA, ont fait constater au Comité d’honneur, au Comité d’Ethique et aux membres du Conseil Représentatif présents, la fin de l’exercice actuel de leurs missions. En raison de la limitation statutaire des mandats, qui doit être honorée par tous, certains membres ne peuvent plus être reconduits à leur poste.

Le Comité d’honneur, séance tenante, après avis du Président du Comité d’Ethique, en vertu des prérogatives issues de l’article 18 des statuts, a décidé de la Convocation d’une Assemblée générale et d’un Conseil Représentatif électifs pour le samedi 16 février 2019.

Conséquemment, le Directoire sortant est chargé, par le Comité d’honneur « à assurer la gestion des affaires courantes dans le cadre strict des prérogatives ordinaires statutaires. »

En attendant le renouvellement des instances dirigeantes, le Comité d’honneur a désigné un Comité ad hoc de supervision, composé de quatre membres d’honneur et conduit par le Président d’Honneur, M. Jean-Edouard SATHOUD et le Vice-Président d’Honneur, M. William OTTA. Le Colonel Marcel TOUANGA et M. Anthyme BAYIMINA en sont les deux autres membres.

Jean Edouard SATHOUD

Président d’Honneur William OTTA

Vice-Président d’Honneur

Pour le Directoire, et par ordre,

Le Secrétaire Général, chargé de la permanence

Ferdinand Justice MOUKALA

