24 au 26 Octobre 2019 - Brazzaville Congo :

Institut Français du Congo - Centre Culturel Russe

Pendant trois jours, Brazzaville deviendra la capitale africaine du rire. Festival d’humour le plus fascinant d’Afrique, tuSeo organisera des soirées de Galas diffusées sur les chaînes de télévision africaines.

C’est une ouverture en fanfare qui s’annonce le jeudi 24 octobre 2019, avec comme maître de cérémonie Julien RUYCK (France) Plusieurs invités surprises viendront s’immiscer dans ce gala d’ouverture :

Le tuSeo, attire toujours les meilleurs humoristes francophones et internationaux sur les scènes de l’Institut Français du Congo et le Centre culturel russe. Durant trois jours, les soirées prestigieuses se succèderont sur les deux scènes. Des Galas avec les humoristes les plus connus parmi lesquels : Julien de Ruyck, Tristan Lucas (France), Pimiento (Cameroun), Valentin Vieyra (Togo), Moise Tchafin Bangoura, Kromozon (Benin), Pathe Camara DSCA (Mauritanie), Michael Sengazi (Rwanda), Comandant NGI (RDC), Kevin Diboty et Manitou (Gabon), Beranger Loundou, Kimana Formidable, Djanst Pounga, Naz’r, Blutetoth (Congo), et tant d’autres.

Plusieurs Galas seront également dédiés à la découverte de la relève humoristique, il y en aura pour tous les goûts ! Cette 12ème édition de tuSeo sera le rendez-vous incontournable de cette année 2019. Une fois de plus, Elle nous promet une affiche alléchante avec la crème des humoristes du moment , mais aussi des nouveaux entrant sur la scène comique qui seront charmer le public.

Plus qu’un tremplin, ce tuSeo sera un temple du rire où s’entrelacera la passion des artistes mais aussi l’amour envers le public. Un festival à ne pas manquer sous aucun prétexte.

Les mérites de Bikouta Loutaya Lauryathe

Fondé en 2004, le Festival international du rire tuSeo est l’œuvre de sa directrice Bikouta Loutaya Lauryathe, motivée par l’envie d’organiser des actions artistiques de qualité autour de l’humour, notamment sous la forme du rire musicalement illustrée et de concerts de musique. Quinze ans après le résultat est éblouissant.



En effet, tout au début en 2004 jusqu’en 2007, des éditions du festival s’effectuaient annuellement. De 2008 à 2010, la promotrice du tuSeo Lauryathe Bikouta Loutaya, a donné à l’évènement une périodicité biennale. Cependant, au fil des années, ce rendez-vous francophone du rire qui était devenu une "marque" déclinée sur tous les réseaux sociaux, et en raison de la forte demande du public, il a été décidé de revenir à la tenue du festival annuellement et même de façon itinérante.

On compte parmi ses soutiens potentiels l’Association des femmes artistes du Congo, L’Institut Français du Congo et Le Centre culturel russe, sans oublier les différents sponsors.

Place aux artistes musiciens et plasticiens

Comme pour les précédentes éditions, les artistes musiciens et plasticiens auront l’opportunité de présenter leurs œuvres sur les stands, de les faire connaître aux potentiels diffuseurs et acheteurs. Notons également le nom du groupe Miauhtyle Music retenu pour apporter l’ambiance pendant les galas.

Des tarifs préférentiels pour les vols à destination de Brazzaville.

Vous résidez en Europe ou en Afrique, et vous souhaitez participer au Festival international du rire de Brazzaville achetez vos places à Royal Air Maroc au meilleur prix et pour tout le mois d’octobre, grâce au Festival tuSeo et pour rire avec les humoristes de grand talent à Brazzaville.

Clément Ossinondé

: