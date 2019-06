Parfait Young, l’étoile de la musique savante congolaise, a sorti le 21 juin 2019, date de la fête de la musique, comme pour marquer le jour symbolique du solstice d’été, le plus long de l’ année dans l’hémisphère Nord, « Fidèle », un disque bouleversant, dans un style world, mélancolique et profond, aux influences musicales bantoues teintées des sonorités de Jazz.

Un style bien à lui grâce auquel le jeune Young a su s’imposer avec plusieurs titres à succès, et des shows époustouflants.

Cette année 2019, Parfait Young fêtera ses 21 ans de carrière. Une carrière lancée par les premières scènes dans le milieu professionnel des années 1998-2002. Doté d’une voix aussi émouvante que puissante, l’artiste a su toucher son public notamment avec des ballades à fleur de peau. Le single "Fidèle", signe la confirmation de Parfait Young sur le devant de la scène avec "Promius Arrangement", son groupe d’accompagnement.

Pour la petite histoire

Parfait Young est un artiste chanteur guitariste de nationalité congolaise. De son vrai nom Yongmonkofena Mbolo Parfait Olivier. Fils d’un Révérend pasteur, il a partagé son enfance entre les bancs de l’école et ceux de l’Eglise Evangélique chrétienne du Congo, véritable école de beaux-arts où il a fait ses premiers pas musicaux en tant que chantre et percussionniste.

Ce n’est qu’à l’âge de six ans, qu’il commence à participer à plusieurs activités culturelles de son église, Parfait Young se fait souvent distinguer comme un chanteur des variétés hors pair et précoce en interprétant la plus part des cantiques.

Admis au Collège d’enseignement secondaire, il suit parallèlement une formation à la guitare auprès d’un ainé de son quartier surnommé "Bongo Wende". Et ça marche ! Parfait Young se sert de sa chorale et du groupe vocal de son école pour mettre en application ses enseignements. Avec une voix mélodieuse d’une puissance plutôt rare, il est en même temps soliste et dirigeant de la chorale et groupes vocaux de son école.

Progressivement, et jusqu’à son admission au Baccalauréat, il dessine son univers musical professionnel dans lequel on peut retenir pour l’essentiel ce qui suit :

1995-1999 - successivement membre des orchestres : ‘’Lokole Musica","Batman-Cadencia"(Talangai), "Chris-Magât Cyclone" Puis peu à peu des rencontres et des échanges de scène avec les professionnels du Congo et d’ailleurs, comme : Mike Samba (bassiste de jazz), Casimir Zao, Rovias Adampot, Ballou Canta (Congo), Jacky Rapon (Antilles), Luciana Demingongo, les groupes "Wenge Musica Maison Mère","Académia" (RDC), "Magic System" (Côte-d’Ivoire)

Excellente qualité du son dans toute sa discographie

Parfait Young soigne bien la qualité du son de tous ses albums et singles. Le plus souvent se sont des tubes comme dans : "Sans tâche" (2006), "Histoire vraie", "Le vrai visage"(2012), "Africa" (2014), "Sôô", "Pas un autre père" (2015), "Akawè" (2017) et "Fidèle" (2019). Le tout dans un genre musical qui lui réussit manifestement bien.

Dans "Fidèle" Parfait Young explore bien des courants du jazz, et prend sa source dans de multiples genres. Enfin "Fidèle" est disponible sur You Tube et sur toutes les plates-formes de téléchargement.

Parfait Young , un parcours musical qu’il est grand temps de réévaluer

Le chanteur guitariste, auteur et compositeur, continue son avancée dans le monde de la musique de danse et ne manque pas de projets. Retour sur les principales réussites de son parcours toujours en pleine ascension :

1998-2002 : Premières scènes dans le milieu professionnel

Première partie de Werrason, Stade Marchand et à la congolaise, Brazzaville.

Première partie de "Magic System", Palais du parlement de Brazzaville

Accompagne l’orchestre "Magestique Bamba" au concours des orchestres amateurs « Paulo Kamba » et au FESPAM



2003-2007 :

Participe dans le disque « Rumba lolango » de Ballou Canta et Luciana Demingongo.

Participe dans l’album « Terre sacrée Vol.1 » de lumière d’Afrique produit par Ferréol Ngassakiss ancien manager de l’orchestre Extra Musica.

Accompagne le rappeur Mike G au FESPAM à la guitare

Accompagne Jacky Rapon comme guitariste, lors de son concert à Brazzaville

Accompagne Rovias Adampoth le salsero de Brazzaville comme chanteur guitariste…

2008-2016 :

Membre du jury concours Primusik

Membre de jury MTN ZIKS TAR

Concert au Centre culturel Russe pour la présentation de l’album ‘’Le vrai visage"

Concert à l’IFC suite promo de l’album "Le vrai visage"

2017 -2019

Le 16 février : Invité de l’émission "Radio Cabaret", Une émission live

Le 06 mai : Concert au Kasdal’house Pointe-Noire

Le 22 & 24 juin : Festival Pointe-Noire en scène

Le 19 juillet : Concert à la cafète de l’Institut Français du Congo

Le 03 octobre : invité à la clôture marquant les activités du sommet sur le Royaume Kongo.

Le 06 octobre : invité soirée de récolte de fond par un ONG de référence dans la prise en charge psychosociale (Serment Universel).

Le 23 octobre : Grande salle de l’IFC (invité au 25ème anniversaire de l’émission tam-tam)

Le 26 octobre : invité à la clôture de la semaine de sciences par NEF Congo au palais du parlement.

Et la belle aventure continue ! Familier de la scène et des studios Parfait Young se promène depuis toujours entre différentes manifestations dans une liberté totale. Esthète instinctif, Young n’a de cesse d’alimenter son envie vorace de différents univers musicaux.

Clément Ossinondé