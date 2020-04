Face au sadisme du pouvoir de Brazzaville, qui recense en dépit du confinement de la population, accélérons la lutte contre la dictature !

L’ange de l’Eternel

« Quand l’Eternel passera pour frapper l’Egypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l’Eternel passera dessus la porte, et il ne permettra pas au destructeur d’entrer dans vos maisons pour frapper » (Exode 12 :23)

Alors que toutes les Nations et tous les peuples du monde sont confrontés à la pandémie du Coronavirus et que les Congolais, notamment ceux de la diaspora, enregistrent des morts presque tous les jours, curieusement, c’est ce moment que le gouvernement de Brazzaville choisit pour faire le recensement de la population, en vue des élections présidentielles de 2021. Comme s’il n’y avait pas déjà assez de soucis en la demeure.

Sans stratégie de lutte contre le coronavirus et sans pour le moins protéger les quelques 4 Millions de Congolais, le gouvernement entend les compter après les avoir confinés. Même la France, une vieille démocratie a trouvé sage d’annuler ses élections municipales jusqu’à nouvel ordre.

Puisque l’heure est au copier-coller, faisons-le avec intelligence. Les mesures importées, contestables, ne tiennent pas que déjà le gouvernement pense à la façon dont il doit conserver le pouvoir à tout prix, en 2021. Avez-vous vu Emmanuel Macron et Donald Trump envisager la crise sanitaire à l’aune de leur réélection ? Même si l’occasion fait le larron, un peu de tenue Monsieur 8¨% !

Offensive

Devant le cynisme et le sadisme, nous exhortons les Congolais à accélérer la lutte contre la dictature du Congo Brazzaville au risque d’être précipités en Enfer à la vitesse grand V.

Les Congolais doivent, dès maintenant, attaquer et non continuer à jouer à la défensive. Depuis les Romains, la meilleure défense c’est l’attaque.

En plus, qu’est-ce qui garantie la bonne santé des agents recenseurs qui doivent aller de maison en maison enregistrer les Congolais ? Si ce n’est pas un projet macabre d’aller distribuer gratuitement le Coronavirus aux Congolais, ça y ressemble.

Après l’échec de « l’Opération Mouébara » Denis Sassou Nguesso veut-il profiter du Coronavirus pour atteindre son but ? Nous savons qu’exterminer le Pool est un projet poursuivi par Sassou comme une obsession. Il semble trouver dans l’épidémie une alliée non négligeable. Vous pensez qu’il va se gêner ?

Chers compatriotes, disons tous Non ! à ce recensement improvisé dont ils ne feront jamais bon usage patriotique ! Qui ne sait pas que ces élections généralement entachées d’irrégularités (souvenons-nous des 8%) ne sont jamais respectées par ceux qui les commandent ? Et Dieu seul sait combien toute crise est propice au vol dans les dictatures. Les camarades membres sont en route pour la tricherie traditionnelle en 2021.

Le pire est que le gouvernement ne présente aucune mesure de protection des agents recenseurs et des Congolais qui doivent être tous dans le confinement. « Advienne que pourra, pourvu que ça me profite » se dit Sassou qui a fait sienne la maxime « Après-moi le déluge. »

Changements politiques

Le changement, c’est maintenant...ou jamais. La renaissance du Congo exige une nouvelle classe politique et un Projet de Société pour que le pays cesse de naviguer à vue avec à sa tête des amiraux d’eau douce comme Jean-Dominique Okemba soupçonné actuellement par ses acolytes de vouloir être khalife à la place du khalife.

Comme, en (Exode 12 :23) nous demandons à tous les Congolais, qui sont pour le changement radical, d’avoir comme emblème la tête de la panthère entourée d’étoiles, et comme hymne, le chant Congo de Jacques Loubelo. Chanté sous le tempo gospel par la chanteuse Mona Abel aux Jeux Africains de Kintélé, tous les Congolais eurent des frissons.

Le Nouveau Kongo ( Kongo ya Sika ) doit être différent du Congo de Denis Sassou Nguesso criblé de dettes, pataugeant dans la boue, le sang et la merde et maintenu la tête sous l’eau par celui qui prétend le sauver.

Le Nouveau drapeau

Une Nation c’est lorsque le peuple a le drapeau dans la peau. Le nouveau drapeau du Kongo est fait avec un tissu vert rectangulaire. Voici nos détails héraldiques : les onze étoiles jaunes qui entourent la tête de la panthère, symbolisent les onze départements administratifs que compte le Congo.

Les trois étoiles rouges illustrent les départements politiques qui doivent être créés et qui symboliseront les trois grandes diasporas congolaises : celles de l’Afrique, de l’Europe et de l’Amérique.

Il est temps que les Congolais de l’étranger ne soient plus écartés de la vie politique et économique de leur pays.

Le fond vert traduit le milieu naturel dans lequel vit la panthère ; mais aussi les diverses richesses naturelles dont regorge leur pays.

Nous signalons que le Nouveau Kongo ne sera pas le premier pays du monde à mettre dans son drapeau un objet de sa flore locale.

Le Canada, par exemple, a mis dans son drapeau, une feuille d’érable qui est le symbole de la nature et de l’environnement dans ce pays, depuis le XVIIIe siècle.

Les vertus de la sève d’érable ont été, jadis, découvertes par les Indiens d’Amérique du Nord.

Le nouvel hymne

Comme La Marseillaise qui n’était d’un chant patriotique, et qui a été érigée en hymne national de la République Française, la chanson Congo de Jacques Loubelo deviendra l’hymne national du Nouveau Kongo, celui d’après Sassou.

Car, sa composition musicale est pleine de couleurs et est très agréable à écouter.

Elle est une bonne nourriture pour l’âme du Kongo et la sauvegarde de son écosystème social. En plus, elle est chantée dans des langues locales qui véhiculent les émotions des Congolais.

La Congolaise, l’actuel hymne national, n’est chanté que par ceux qui ont été à l’école.

Or un hymne national doit être un chant populaire, connu et chanté par tous les citoyens.

Aussi, pourquoi un hymne en français alors que le Congo est un pays indépendant et a plusieurs langues vernaculaires qui n’attendent que d’être exploitées pour structurer le sentiment national ?

Les Français, les Américains, les Russes, les Chinois pourront-ils admettre de chanter leurs hymnes dans des langues étrangères sans que ça ne blesse leur orgueil national ? Impensable.

Serge Armand Zanzala, journaliste et écrivain