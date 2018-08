Un satisfecit subliminal, que celui qu’a rencontré le nouveau livre de Michel Innocent Peya, « Bombe N ». Salué par la presse internationale, applaudi par le public français ainsi que la diaspora africaine et notamment congolaise, l’ouvrage du docteur Peya relève avec force-détails, l’action éclairée du Président congolais, Denis Sassou N’Guesso dans la lutte contre le réchauffement climatique, générateur de toutes ces catastrophes d’une nature en furie, qui hélas échappent à la volonté des humains qui en subissent les affres, d’où le titre « Bombe N ».

24 rue des écoles, au siège de l’harmattan, au cœur du 5ème arrondissement de Paris, c’est là que Michel Innocent Péya est accueilli par un tonnerre d’applaudissements pour la présentation de son nouvel ouvrage intitulé la « Bombe N » . Une présentation rehaussée de la présence du maître des lieux, Denis Bernard Désiré Pryen venu témoigner à l’auteur, son amitié et ses encouragements pour son ouvrage dont il salue la thématique ainsi que la force des arguments.

Dans ce plaidoyer, l’auteur a entre autres faits, rappelé l’adresse du président Denis Sassou N’Guesso, qui dans une classe, dans un élan intergénérationnel, interpellait la jeunesse mondiale pour son implication sans faille à la sauvegarde de la nature.

Ainsi présenté, ce livre s’inscrit tout naturellement dans une démarche d’interpellation et d’exhortation avec pour substrat, le plaidoyer du Président congolais, Denis Sassou N’guesso, leader écolo visionnaire.

Sans fléchir et avec pour seule arme sa plume, une plume puissante, saisissante qui sensibilise, Michel Innocent Peya interroge le rôle des hommes face à la fondamentale et urgente question de la protection de la nature, en s’appuyant sur le bassin du Congo, deuxième poumon de la planète, mais aussi source de richesses, mystères et opportunités, à l’instar de ses tourbières, où sont stockées d’incommensurables quantités de carbone.

En véritable auteur de best-seller qu’il devient, le Dr Michel Innocent Péya enchaîne les signatures au bord de la Seine. Un sourire, une photo ou quelques lignes de dédicace annotées sur la page de garde de ce livre que déjà, chacun veut avoir.

Plusieurs journalistes de la presse internationale, et la diaspora africaine de Paris ont en effet passé les portes de la salle de l’Harmattan pleine à craquer pour témoigner par leur présence de l’intérêt qu’ils portent à la thématique écologique, à la protection de la planète.