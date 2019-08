La chanteuse ivoirienne Chérile Owêléo connait depuis la sortie de premier album suivi de sa programmation à la Guinguette Africaine de Suresnes, une réussite exceptionnelle et est devenue une véritable étoile de la scène musicale.

Depuis sa récente rencontre avec les éditions Cyriaque Bassoka Productions se dessine déjà un parcours qui se veux impressionnant pour faire la fierté de la Côte-d’Ivoire et de l’Afrique.

Sa maîtrise parfaite des rouages de la chanson et de la danse, fait d’elle une nouvelle image de la musique africaine qui va s’ajouter indubitablement à la liste des chanteuses africaines de renom ayant enrichi avec leurs albums, leurs prestations scéniques, l’héritage culturel ivoirien et africain.

Son baptême de feu à la Guinguette Africaine de Suresnes le samedi 10 Août 2019 a été une véritable confirmation. Chérile Owêléo a impressionné le grand public venu l’écouter et amoureux des merveilleuses voix.

Qui est Chérile Owêléo ?

Auteure-compositrice, mélodiste et interprète d’origine ivoirienne, Chérile Owêléo a commencé à chanter comme enfant de chœur à l’âge de 6 ans. A 15 ans, elle chante pour son groupe à un concours d’orchestration musicale intitulé "Podium" en Côte d’Ivoire et se qualifie pour la finale.

Installée en France depuis 1997 après un bac littéraire, elle y poursuit ses études et travaille comme journaliste-rédactrice sans jamais renoncer à sa passion pour la musique. Une passion dévorante et vitale qu’elle partage avec ses amis musiciens depuis une dizaine d’années dans les églises, les pianos bars et autres scènes parisiennes aux sons de reprises et de compositions personnelles.

Un Univers éclectique

Chérile définit son univers comme un mélange de toutes ses influences musicales nourries par les artistes comme Tracy Chapman, Sade Adu, Amy Whinehouse, Adèle, Cabrel, Pagny, Gainsbourg, Myriam Makeba, Nayanka Bell.

Vous l’aurez compris, en musique Chérile marche au coup de cœur … : un beau texte, une belle mélodie, une émotion particulière qu’elle met au profit de sa pop française aux couleurs afro beat pour communiquer avec un large public des vibrations positives.

Volontaire et travailleuse, la pétillante et charismatique Chérile saura vous séduire par son talent et vous convaincre de la suivre jusqu’au bout du monde.

Un nouvel opus et une distribution signée Cyriaque Bassoka Productions

Le premier opus de Chérile Owêléo "Le grand saut" est déjà disponible en streaming et se dévoile avec un grand tube "Ozoua" aux sonorités afro beat, accompagné d’un clip qui occupe déjà une place de choix du Top albums en France.

Chérile Owêléo est distribuée par Les éditions Cyriaque Bassoka Productions qui ne ménage aucun effort pour offrir une belle lecture au premier opus de la chanteuse ivoirienne.

Clément Ossinondé