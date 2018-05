Ecologie : Après Monaco, Michel Innocent Peya, ’’ambassadeur’’ de l’action et de la vision écologique du Président Denis Sassou Nguesso au forum stratégique mondial de Miami aux USA

Invité au 8ème Forum stratégique mondial de Miami, l’écrivain-chercheur congolais, le Dr Michel Innocent Peya s’est une fois de plus illustré en VRP de la cause écologique portée par le président congolais, Denis Sassou Nguesso et relevée dans ses différents ouvrages, notamment « Vision verte de Denis Sassou Nguesso » et « Le Fonds bleu... ».

Outre ses efforts de sensibilisation, d’échange et d’information sur l’impact bioclimatique du Bassin du Congo, Michel Innocent Peya a dédicacé ses ouvrages à de nombreuses personnalités, favorisé en cela, par le fait que lesdits ouvrages sont traduits en différentes langues.