Les difficultés des évaluations de fin d’année scolaire à l’Ecole primaire de Bikéri constitue un sujet de réflexion, de débat, voire un enjeu politique d’une rare intensité.

Un jour, les autorités congolaises décident de construire une école primaire à Bikéri, où habite Ya Foufou, afin de permettre aux habitants du village et à ceux des hameaux attenants d’aller à l’école.

Ya Foufou en profite pour saluer tous ses voisins et s’informe sur la rentrée scolaire. Plusieurs incidents graves ont lieu au sein de l’établissement, empêchant les élèves de passer leurs examens et obligeant le maître à fermer provisoirement l’école.

Ma-Tchéché le Lièvre soupçonne Ya Foufou… A-t-il raison ?



Patrick-Serge Boutsindi est né au Congo-Brazzaville. Il vit à Montigny-Lès-Metz (Moselle). Il a déjà publié à l’Harmattan des recueils de nouvelles, des romans et un essai. (Illustrations de Sue Levy)

Clément Ossinondé