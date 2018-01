Un panel d’experts sur le climat et le développement durable, trié sur le volet, s’est réuni le 15 Janvier 2018 au Ministère Français de l’Europe et des Affaires étrangères pour évoquer les questions liées au financement des projets innovants : Développement, Climat, Sécurité : Enjeux d’une nouvelle politique de coopération.

A cette occasion l’écrivain chercheur congolais, Michel Innocent PEYA, convié à venir exposer sur la maitrise et la gestion du développement durable dans le bassin du Congo, en a profité de défendre le projet fonds bleu admirablement conçu par le président congolais et mettre à la disposition des experts son dernier ouvrage paru aux Editions l’Harmattan en décembre dernier intitulé : « Vision verte de Denis SASSOU NGUESSO face à un monde en danger et aveugle, évangile du management de l’environnement et du développement durable » .

L’ouvrage, véritable instrument de marketing de la pensée écologique ou environnementale défendue par le leader écolo-visionnaire, Denis Sassou Nguesso, a été dédicacé à tous les participants par l’auteur, dans une ambiance conviviale.