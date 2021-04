Plébiscité par tous, comme un ardent défenseur de la nature, à travers une littérature de plus en plus prolifique sur le sujet, l’écrivain et chercheur congolais, le Dr Michel Innocent Peya qui met sa plume belle et puissante au service de la sauvegarde du massif du bassin du Congo, s’inscrit dans la vulgarisation de la vision écologique de Denis Sassou N’Guesso, ainsi que la dynamique de paix toujours plus affirmée du Président congolais. Des idées qui suscitent l’engouement de tous.

Les jeunes du Niari et notamment ceux de la ville-préfecture de Dolisie, brulaient d’impatience d’accueillir l’écrivain chercheur Michel Innocent Peya afin, entre autres sujets, de s’abreuver à la source de ce message de paix cher à Denis Sassou N’Guesso dont il promeut le leadership. Des marqueurs dont le ministre Pierre Mabiala entretien également la flamme, notamment auprès des jeunes de la Dynamique pour la paix. Pierre Mabiala qui a du reste concouru à rendre possible cette rencontre, entendu que le ministre ne ménage aucun effort dans l’encadrement de la jeunesse, dont il soutient et canalise les actions à plus d’un titre, dans le Niari.



De ce fait, la rencontre du samedi 10 avril dernier salle de conférence de la préfecture de Dolisie, a drainé autant de jeunes, venus des différents collèges et lycées de la ville, du Lycée d’excellence de Mbounda, de l’école normale des instituteurs, ou encore des autres catégories socio-professionnelles sans oublier la notabilité de la troisième ville du Congo. Le tout, dans la pure tradition hospitalière, qui particularise la capitale de l’or vert, faisant quasiment de l’évènement, une fête sous le regard du ministre Pierre Mabiala.